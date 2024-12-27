تفاصيل احتفالية مرور 121 عاما على إنشاء قصر الأمير محمد علي بالمنيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:46 مساءً - أقام متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل احتفالية بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 121 عاما على انشائه، وتضمنت مجموعة من الفعاليات الثقافية والتراثية والفنية والأثرية والجولات الإرشادية، في إطار الدور المجتمعي والتوعوي والتثقيفي للمتاحف المصرية.

الاحتفال بذكري مرور 121 على إنشاء متحف قصر الأمير محمد علي



وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن الاحتفالية تضمنت تنظيم معرضًا أثريًا مؤقتا بعنوان "كنوز المرأة" يضم 20 قطعة أثرية من مقتنيات الأمير محمد على توفيق صاحب القصر، من بينها مجموعة من الأحزمة ودبابيس الشعر والمرايات والأحذية والقباقيب ومنشة ومروحة والمكاحل وقناني العطور وغيرها من أدوات الزينة للمرأة، بالإضافة إلى استمتاع الزائرين المصريين بجولات إرشادية مجانية لتعريفهم بالمتحف وقاعاته المختلفة وأهم مقتنياته، وزيارة معرض آخر تم تنظيمه يضم مجموعة من أجمل الزهور والنباتات الموجودة بالمتحف.

وقالت آمال صديق مدير عام المتاحف التاريخية ومتحف قصر المنيل “من بين الفعاليات تقديم عروض غنائية ومسرحية عن الأمير محمد على وورش فنية بالإشتراك مع أطفال جمعية نهضة بولاق، وتقديم مجموعة من الندوات والورش التعليمية والفنية عن الزراعة والرسم والتلوين".

المقتنيات الأثرية الموجودة بقصر الأمير محمد علي

كما شهد الحفل عرض بعض الأفلام التسجيلية والفقرات الفنية من المركزين الثقافيين التركي والهندى ومعهد سينا العالى للسياحة والفنادق، وفي ختام الحفل تم تكريم عدد من العاملين بالمتحف والذين قدموا الجهد والدعم للمتحف خلال العام الماضي.

حضر الاحتفالية الدكتور أسامة عبد الوارث رئيس المجلس الدولى للمتاحف، والسفير التركي بالقاهرة، ورئيس حى مصر القديمة، والدكتور وائل سليمان عميد معهد سينا العالى للسياحة والفنادق، والدكتور إبراهيم العسال وكيل معهد سينا العالى للسياحة والفنادق، وعدد من رؤساء المراكز الثقافية التركية والهندية، ومديري عموم متاحف بالقاهرة.

يُعد المتحف أحد أجمل وأهم القصور التاريخية في مصر، بدأت فكرة تحويله إلى متحف بعد وفاة الأمير تحقيقًا لوصيته، وتم إغلاق القصر عام 2005، وأعيد افتتاحه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه عام 2015، كما أعيد افتتاح متحف الصيد بالقصر عام 2017.

بدأ الأمير محمد على توفيق في بناء القصر عام 1903، ويتكون من سراي الإقامة، سراي الاستقبال، سراي العرش، المسجد، المتحف الخاص، متحف الصيد، برج الساعة، والقاعة الذهبية، جميعها بداخل سور ضخم شُيد على طراز حصون القرون الوسطى، أما باقي مساحة القصر فقد تم تخصيصها لتكون حديقة تضم عدد من الأشجار النادرة والنباتات التي جمعها الأمير من مختلف دول العالم.

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