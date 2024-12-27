الرياضة - 02:27 - «نقابة الموسيقيين السبب».. تطور جديد في واقعة القبض على «حمو بيكا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:27 مساءً - بين ليلة وضحاها تصدر أسم مؤدي المهرجانات «حمو بيكا» محركات البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد القبض عليه في حي الزمالك بالقاهرة، وبحوزته على سلاح أبيض «مطواة»، وعقب اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل وعرضه على النيابة التي أمرت بإخلاء سبيله المطرب في واقعة حيازة السلاح الأبيض ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.

وبالكشف الجنائي على مؤدي المهرجانات «حمو بيكا»، تبين أنه مُدان في قضية تبديد، وهو ما جعل جهات التحقيق تأمر بترحيله لتنفيذ الحكم الصادر ضده في هذه القضية.

وقال إبراهيم السعيد، محام «حمو بيكا»: إن النيابة العامة بقصر النيل أخلت سبيل موكله في واقعة حيازته السلاح الأبيض بضمان محل إقامته، لكنه مدان في قضية تبديد خاصة بنقابة الموسيقيين، وصادر ضده حكم قضائي.

وأوضح دفاع «حمو بيكا»، أن موكله سدد الرسوم الخاصة بقضية التبديد التي صدر فيها حكمًا نهائيًا، ومن المقرر أن يقدم المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين غدًا السبت تصالحًا للجهات المختصة، لتنتهي القضية.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على مؤدي المهرجانات حمو بيكا، لحيازته سلاحًا أبيض أثناء تواجده في حي الزمالك بالقاهرة.