ليفربول يفتقد خدمات نجم خط الوسط في مباراة وست هام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:01 مساءً - تأكد غياب لاعب خط وسط ليفربول في المباراة المقبلة ضد وست هام في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولن يتمكن دومينيك سوبوسلاي من المشاركة في مباراة ليفربول القادمة ضد وست هام بسبب تراكم البطاقات الصفراء على اللاعب.

وواصل محمد صلاح تربعه على قمة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 هدفًا مبتعدًا بفارق ثلاثة أهداف عن النرويجي هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي يحتل الوصافة برصيد 13 هدفًا.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد هدف صلاح أمام ليستر سيتي

محمد صلاح ليفربول 16 هدفا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 13 هدفا

كول بالمر تشيلسي 12 هدفا

أليكسندر إيساك نيوكاسل يونايتد 11 هدفا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 10 أهداف

بريان مبيومو برينتفورد 10 أهداف

كريس وود نوتينغهام فورست 10 أهداف

نيكولاس جاكسون تشيلسي 9 أهداف

يوان ويسا برينتفورد 8 أهداف

جيمس ماديسون توتنهام هوتسبير 8 أهداف

جون دوران أستون فيلا 7 أهداف

أولي واتكينز أستون فيلا 7 أهداف

لويس دياز ليفربول 7 أهداف

وكان محمد صلاح، نجم نادي ليفربول عزز أرقامه القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بالهدف الذي سجله في مباراة فريقه أمام ليستر سيتي التي حسمها الريدز لصالحه.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف ليفربول الثالث، بتسديدة قوية ومتقنة من داخل منطقة الجزاء، سكنت مرمى ليستر سيتي.

وأصبح هذا الهدف هو رقم 100 لمحمد صلاح، في المباريات التي خاضها على ملعب فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يعد هو الهدف رقم 98 على ملعب أنفيلد، بجانب هدفين سجلهما على ملعب ستامفورد بريدج، خلال فترة تواجده مع تشيلسي.

وحقق ليفربول، فوزا مستحقا علي ليستر سيتي 3-1 في المباراة التي جمعتهما علي ملعب أنفيلد معقل الريدز ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز في جولة البوكسينج داي.

افتتح جوردان أيو، أهداف مباراة ليفربول وليستر لصالح ليستر في شباك فريق ليفربول، في الدقيقة 6 ثم تعادل ليفربول عن طريق جودي جاكبو في الدقيقة 1+45 من أحداث الشوط الأول.

وأحرز كورتيس جونز هدف الريدز الثاني بالدقيقة 49 من عمر المباراة ، وأحرز محمد صلاح نجم فريق ليفربول، هدف فريقه الثالث أمام ليستر سيتي بالدقيقة 82.

وشهدت الدقيقة 68 هدفًا ملغى لـ ليفربول بداعي التسلل عن طريق كودي جاكبو.

وبهذه النتيجة واصل نادي ليفربول احتلال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة ويمتلك مباراة مؤجلة، فيما يتواجد ليستر سيتي في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة سارة لجماهير ليفربول الإنجليزي بشأن مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح نجم الريدز.

عقد صلاح مع ليفربول

وينتهي عقد صلاح “32 عامًا” مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد ثماني سنوات قضاها داخل قلعة أنفيلد.

وتحدث صلاح في أكثر من مناسبة خلال الموسم الجاري، ليعرب عن خيبة أمله فيما يخص تجديد عقده وأنه لم يحصل على أي عرض للاستمرار في النادي.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن ليفربول توصل لاتفاق مع صلاح على استمراره بعقد جديد لمدة موسمين.



عقد الـ 3 سنوات

وكشف خوسيه فيليكس دياز بصحيفة «ماركا» الإسبانية أن محمد صلاح يستعد لتوقيع عقدا ضخما مع ليفربول.

وأضاف دياز أن صلاح سيوقع عقدا لتجديد عقده مع ليفربول لمدة 3 سنوات، وهو الخبر الذي سيسعد جماهير ليفربول والتي تترقب مستقبل صلاح.

وتابعت الصحيفة أن صلاح سيجدد عقده حتى صيف عام 2028، ليستمر أسطورة الريدز داخل قلعة أنفيلد واضعا حدا للأنباء التي تتحدث عن رحيله بعد نهاية الموسم الجاري.

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