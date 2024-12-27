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ريال مدريد يقترب من حسم صفقة التعاقد مع ألكسندر أرنولد - أخبار كلمتك

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ريال مدريد يقترب من حسم صفقة التعاقد مع ألكسندر أرنولد - أخبار كلمتك

ريال مدريد يقترب من حسم صفقة التعاقد مع ألكسندر أرنولد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:01 مساءً - كشفت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية، عن اقتراب نادي ريال مدريد من حسم صفقة التعاقد مع الظهير الإنجليزي ألكسندر أرنولد لاعب فريق ليفربول.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ألكسندر أرنولد مع فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2025، وحتى الآن لم يصل الريدز إلى اتفاق مع اللاعب لتجديد عقده.

ويسعى نادي ريال مدريد لتدعيم مركز الظهير الأيمن خلال الموسم القادم، خاصة بعد إصابة داني كارفخال القوية في الموسم الحالي والمرور بأزمة كبيرة.

وفقًا لما ذكرته صحيفة “ريليفو” الإسبانية، فإن توقيع ريال مدريد مع ألكسندر أرنولد قد يُغلق بشكل شبه مؤكد في الصيف المقبل.

تطورات مفاوضات ريال مدريد مع ألكسندر أرنولد
 

رغم أن ريال مدريد يفضل التزام الحذر وعدم الإعلان بشكل علني عن نواياهم، إلا أن النادي قد أبلغ ليفربول بالفعل بنية التفاوض على ضمه، والعملية تسير في المسار الصحيح.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن هناك توقعات كبيرة داخل النادي بأن الظهير الأيمن الإنجليزي سيكون جزءًا من تشكيلة ريال مدريد في الموسم المقبل.

وقد ذكرت بعض التقارير في الفترة الماضية إلى أن ليفربول قد يصر على الإبقاء على أرنولد حتى نهاية الموسم، حتى وإن كان عقده سينتهي بنهاية الموسم، خاصة وأن الفريق ينافس حاليًا على كل البطولات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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