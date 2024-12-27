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فريق مرموش، فرانكفورت أكثر الأندية الألمانية سدادا للغرامات في 2024 - أخبار كلمتك

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فريق مرموش، فرانكفورت أكثر الأندية الألمانية سدادا للغرامات في 2024 - أخبار كلمتك

فريق مرموش، فرانكفورت أكثر الأندية الألمانية سدادا للغرامات في 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:01 مساءً - فرض الاتحاد الألماني لكرة القدم، غرامة على أندية في الدرجات الثلاث الأولى، تبلغ نحو 12.5 مليون يورو (13 مليون دولار)، بسبب مخالفات في مباريات جرت عام 2024.

واضطر نادي آينتراخت فرانكفورت، لدفع ما يقرب من مليون يورو بمفرده حيث ذكر اتحاد الكرة الألماني، أن أغلب المخالفات تتعلق بإشعال الجماهير، الألعاب النارية المحظورة في الملاعب.

 

فرانكفورت في الصدارة 

 

ويتصدر آينتراخت فرانكفورت الذي يلعب له عمر مرموش، قائمة الأندية الـ 56 الأكثر إنفاقا للغرامات، حيث تعين عليه دفع 918 ألفا و950 يورو، يليه كولن الهابط من الدرجة الأولى  وكايزر سلاوترن الناشط بالدرجة الثانية.

وبلغ إجمالي ما حصل عليه الاتحاد الألماني من الغرامات في نهاية الأمر، نحو 8 ملايين يورو فقط، حيث يمكن للأندية استخدام بعض الأموال في تدابير منع العنف الخاصة بها.

ويستخدم الاتحاد الألماني، معظم هذه الأموال لأغراض خيرية، حيث سيذهب 6 ملايين يورو لمؤسسات مرتبطة بكرة القدم في العام الحالي، بزيادة قدرها أكثر من مليون يورو.
 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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