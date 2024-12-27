الرياضة - 01:47 - حالة الطقس اليوم وغدا.. «الأرصاد» تحذر المواطنين: ارتدوا الملابس الثقيلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 01:47 مساءً - حالة الطقس اليوم وغدا.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم وغدا، مشيرة إلى انخفاض في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، ونصحت بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

حالة الطقس اليوم وغدا

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حالة الطقس اليوم الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، طقسا باردا على أغلب الأنحاء، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت الهيئة، اضطراب الملاحة البحرية على (بورسعيد - رفح - العريش)، بحيث تكون سرعة الرياح (من 40 إلى 50 كم/س) وارتفاع الأمواج (من 2: 3 أمتار).

حالة الطقس غدا السبت

بينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس يوم السبت، حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وشددت هيئة الأرصاد الجوية على نشاط الرياح، على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

نصائح للمواطنين في الموجة الباردة

من المتوقع أن ينخفض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، لذا يجب اتباع الإجراءات التالية:

1- السير بعيدا عن المنازل واللوحات المعدنية وأعمدة الإنارة.

2- مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر يفضل البقاء في المنازل.

3-إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام.

4- تغطية فتحات التكييف لمنع الأتربة من خلالها للمنزل.

5- القيادة بحذر على الطرق خاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 17 10 العاصمة الإدارية 18 09 6 أكتوبر 17 08 بنها 17 10 دمنهور 16 09 وادي النطرون 18 08 كفر الشيخ 16 09 المنصورة 17 10 الزقازيق 17 11 شبين الكوم 16 10 طنطا 16 09 دمياط 18 10 بورسعيد 19 10 الإسماعيلية 20 09 السويس 19 09 العريش 18 07 رفح 17 06 رأس سدر 18 10 نخل 15 01 كاترين 12 00 الطور 20 10 طابا 20 06 شرم الشيخ 21 12 الإسكندرية 18 10 العلمين 17 09 مطروح 17 08 السلوم 16 08 سيوة 15 06 رأس غارب 23 11 الغردقة 24 12 سفاجا 24 11 مرسى علم 24 12 شلاتين 27 16 حلايب 25 17 أبو رماد 24 16 رأس حدربة 23 17 الفيوم 17 05 بني سويف 17 05 المنيا 18 04 أسيوط 17 03 سوهاج 19 05 قنا 20 07 الأقصر 20 06 أسوان 21 08 الوادي الجديد 20 04 أبو سمبل 21 07