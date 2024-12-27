إقامة سوق اليوم الواحد في الجمالية بتخفيضات 30% الأحد المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:21 مساءً - قال شادي الكومي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، ونائب رئيس شعبة العطارة بالغرفة، أنه سيتم افتتاح معرض سوق اليوم الواحد يوم الأحد القادم الساعة 9:30 صباحًا أمام مركز شباب الجمالية بالقاهرة الفاطمية.

افتتاح معرض سوق اليوم الواحد بالجمالية الأحد المقبل

وأشار إلى أن افتتاح معرض سوق اليوم الواحد بالجمالية سيتم بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضح أن الهدف من إقامة أسواق اليوم الواحد هو مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، وتخفيف العبء عن المواطنين، في ظل توجيهات الحكومة بضبط الأسواق.

وأضاف الكومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن إقامة سوق اليوم الواحد في عدد من المحافظات والمدن المختلفة، تأتي من أجل توفير السلع للمواطنين مباشرة من المنتجين، وتقليل حلقات التداول الوسيطة، وزيادة المعروض من السلع الأساسية بتخفيضات مناسبة في ظل حرص الحكومة على توفير كافة السلع الغذائية الأساسية، ومنها (الزيت، السكر، الأرز، المسلي، البقوليات، التوابل، ومنتجات الأجبان والألبان) بالإضافة إلى (اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه) بتخفيضات حقيقية وملموسة، حيث تُوفر السلع بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 20% إلى 30%، مقارنة بأسعارها في المحلات والأسواق الحرة.

شادي الكومي

وأوضح شادي الكومي، أن أسواق اليوم الواحد تنتشر في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يتم تنظيمها في 21 سوقًا داخل 11 محافظة، وجارٍ تعميم التجربة في باقي المحافظات.

أسعار السلع في سوق اليوم الواحد

وعن أسعار السلع في سوق اليوم الواحد، قال نائب رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن السكر يباع بأقل من سعره في السوق التقليدي بنحو 30٪ حيث يباع بـ 30 جنيها مقارنة بـ 35 جنيهًا في السوق الحر. ويتراوح سعر الأرز بين 23 و28 جنيهًا (حسب نسبة الكسر)، والدقيق الكيلو بسعر 17 جنيهًا، واللحوم السودانية الكيلو بسعر 275 جنيهًا، والدواجن البرازيلية أو المحلية بسعر 135 جنيهًا للكيلو الواحد، وأسعار الزيوت: زيت الخليط عبوة 800 مللي: 50 جنيهًا، وعبوة 900 مللي: 57 جنيهًا، وعبوة 1 لتر: 64 جنيهًا.

المبادرة تعكس التزام المحافظة بتوفير الدعم للمواطنين

وأكد الكومي، أن هذه المبادرة تعكس التزام المحافظة بتوفير الدعم للمواطنين ومواجهة أي ارتفاع الأسعار. فالدولة بجميع مؤسساتها تقف إلى جانب المواطن، وبصفة خاصة محدودي الدخل، مع استمرار الرقابة على الأسواق لضمان عدم التلاعب بالأسعار وتحقيق الهدف المرجو من إقامة هذه الأسواق.

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