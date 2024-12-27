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الرياضة - 02:07 - الرئيس الألماني يحل البرلمان ويجري انتخابات مبكرة في هذا الموعد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:07 - الرئيس الألماني يحل البرلمان ويجري انتخابات مبكرة في هذا الموعد - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:07 - الرئيس الألماني يحل البرلمان ويجري انتخابات مبكرة في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:07 مساءً - أعلن الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، حل البرلمان (البوندستاغ) تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير المقبل، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل منذ قليل.

ويأتي القرار بعد انهيار الائتلاف الحكومي، وحجب الثقة عن المستشار أولاف شولتس.

وقال شتاينماير في برلين، اليوم الجمعة، إنه في الأوقات الصعبة مثل الآن، يتطلب الاستقرار حكومة فعالة وأغلبية موثوقة في البرلمان.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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