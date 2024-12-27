الداخلية السورية: بدء استقبال طلبات الراغبين في العودة للوزارة من المنشقين عن نظام بشار - أخبار كلمتك

الداخلية السورية: بدء استقبال طلبات الراغبين في العودة للوزارة من المنشقين عن نظام بشار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هنا الزاهد تكشف عن كواليس دورها في مسرحية «الباشا» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هنا الزاهد تكشف عن كواليس دورها في مسرحية «الباشا» - أخبار كلمتك

زينة: اتخلقنا عشان نشقى ونتعب (فيديو) - أخبار كلمتك

زينة: اتخلقنا عشان نشقى ونتعب (فيديو) - أخبار كلمتك

جريمة قتل في البرازيل، الموت يفجع نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

جريمة قتل في البرازيل، الموت يفجع نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

ضربة موجعة لـ برشلونة بشأن تسجيل داني أولمو - أخبار كلمتك

ضربة موجعة لـ برشلونة بشأن تسجيل داني أولمو - أخبار كلمتك

الجيزة تفتتح لجان فتوى جديدة لتلبية احتياجات المواطنين، اعرف أماكنها - أخبار كلمتك

الجيزة تفتتح لجان فتوى جديدة لتلبية احتياجات المواطنين، اعرف أماكنها - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال يزور المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال يزور المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

الجيزة تستعد للعام الدراسي المقبل بـ 2000 مقعد مدرسي و7 مدارس جديدة - أخبار كلمتك

الجيزة تستعد للعام الدراسي المقبل بـ 2000 مقعد مدرسي و7 مدارس جديدة - أخبار كلمتك

مصر تواصل جهودها في إطلاق مشروعات توليد الطاقة النظيفة وتتقدم 5 مراكز - أخبار كلمتك

مصر تواصل جهودها في إطلاق مشروعات توليد الطاقة النظيفة وتتقدم 5 مراكز - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، 75 جنيهًا أعلى سعر لكيلو البلح في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، 75 جنيهًا أعلى سعر لكيلو البلح في سوق العبور - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

عبدالسلام محمد يكشف عن تحالفات سرية ويتحدث عن هذا الامر (صدمة) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عبدالسلام محمد يكشف عن تحالفات سرية ويتحدث عن هذا الامر (صدمة) - أخبار كلمتك

عبدالسلام محمد يكشف عن تحالفات سرية ويتحدث عن هذا الامر (صدمة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:38 مساءً - كلمتك/خاص

كشف الصحفي عبدالسلام محمد عن قراءة سياسية للوضع الراهن في اليمن وسوريا، مشيراً إلى تداخل المصالح بين إسرائيل وإيران في المنطقة رغم التصادم الظاهري بينهما.

ويرى الصحفي أن إسرائيل تدخلت مؤخراً بضربات عشوائية استهدفت البنى التحتية، في محاولة لإبراز دورها في إضعاف جماعة الحوثي المدعومة من إيران. هذه الخطوة، وفق التحليل، تأتي تحضيراً لخطاب سياسي محتمل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يزعم فيه أن إسرائيل لعبت دوراً محورياً في إسقاط الحوثيين، كما سبق أن ادعى بخصوص هزيمة نظام بشار الأسد في سوريا، رغم الوثائق التي تثبت العكس وتشير إلى تحالفات سرية بين إسرائيل والنظام السوري.

وأضاف أن الحوثيين، تحت شعار الدفاع عن غزة، أطلقوا صواريخ عبثية تجاه إسرائيل، التي ردت بدورها بضربات تستهدف المنشآت المدنية في اليمن. ومع ذلك، يشير التحليل إلى وجود تفاهمات غير معلنة بين الطرفين، تضمن للحوثيين دوراً إقليمياً مقابل تجنب استهداف قياداتهم الرئيسية.

ويعتقد عبدالسلام محمد أن التصعيد الحالي في اليمن ليس سوى محاولة لإرباك المشهد الداخلي، في ظل انهيار متوقع لسلطة الحوثيين، وهو ما يشكل خسارة مشتركة للمشاريع الإيرانية والإسرائيلية في المنطقة.

أما في سوريا، فقد سلط الضوء على تواطؤ المشاريع الإسرائيلية والإيرانية، حيث عمل الطرفان على تعزيز مصالحهما في مناطق مختلفة، رغم مواجهات سطحية أظهرت وجود صراع، لكنها انتهت بخسائر للطرفين.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

صحيفة إسرائيلية: هذا هو مصير الطائرات عقب اعتراض صاروخ حو ثي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق