عبدالسلام محمد يكشف عن تحالفات سرية ويتحدث عن هذا الامر (صدمة) - أخبار كلمتك

كشف الصحفي عبدالسلام محمد عن قراءة سياسية للوضع الراهن في اليمن وسوريا، مشيراً إلى تداخل المصالح بين إسرائيل وإيران في المنطقة رغم التصادم الظاهري بينهما.

ويرى الصحفي أن إسرائيل تدخلت مؤخراً بضربات عشوائية استهدفت البنى التحتية، في محاولة لإبراز دورها في إضعاف جماعة الحوثي المدعومة من إيران. هذه الخطوة، وفق التحليل، تأتي تحضيراً لخطاب سياسي محتمل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يزعم فيه أن إسرائيل لعبت دوراً محورياً في إسقاط الحوثيين، كما سبق أن ادعى بخصوص هزيمة نظام بشار الأسد في سوريا، رغم الوثائق التي تثبت العكس وتشير إلى تحالفات سرية بين إسرائيل والنظام السوري.

وأضاف أن الحوثيين، تحت شعار الدفاع عن غزة، أطلقوا صواريخ عبثية تجاه إسرائيل، التي ردت بدورها بضربات تستهدف المنشآت المدنية في اليمن. ومع ذلك، يشير التحليل إلى وجود تفاهمات غير معلنة بين الطرفين، تضمن للحوثيين دوراً إقليمياً مقابل تجنب استهداف قياداتهم الرئيسية.

ويعتقد عبدالسلام محمد أن التصعيد الحالي في اليمن ليس سوى محاولة لإرباك المشهد الداخلي، في ظل انهيار متوقع لسلطة الحوثيين، وهو ما يشكل خسارة مشتركة للمشاريع الإيرانية والإسرائيلية في المنطقة.

أما في سوريا، فقد سلط الضوء على تواطؤ المشاريع الإسرائيلية والإيرانية، حيث عمل الطرفان على تعزيز مصالحهما في مناطق مختلفة، رغم مواجهات سطحية أظهرت وجود صراع، لكنها انتهت بخسائر للطرفين.