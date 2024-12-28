قال ناشطون:قام مشرف في صنعاء نقل بيته بإسم صديقه الذي قام بعد اسبوعين ببيعه وغادر صنعاء.
واضافوا:اتصل المشرف الحوثي بصديقه ليطالبه بمنزله حيث قال بان المنزل ملك للشعب وقام بحظره وتغيير رقمه
تعرض مشرف حو ثي لعملية نصب بمنزله في صنعاء على يد صديقه - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 28 ديسمبر 2024 12:12 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال ناشطون:قام مشرف في صنعاء نقل بيته بإسم صديقه الذي قام بعد اسبوعين ببيعه وغادر صنعاء.
قال ناشطون:قام مشرف في صنعاء نقل بيته بإسم صديقه الذي قام بعد اسبوعين ببيعه وغادر صنعاء.
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