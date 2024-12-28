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تعرض مشرف حو ثي لعملية نصب بمنزله في صنعاء على يد صديقه - أخبار كلمتك

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تعرض مشرف حو ثي لعملية نصب بمنزله في صنعاء على يد صديقه - أخبار كلمتك

تعرض مشرف حو ثي لعملية نصب بمنزله في صنعاء على يد صديقه - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 28 ديسمبر 2024 12:12 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال ناشطون:قام مشرف في صنعاء نقل بيته بإسم صديقه الذي قام بعد اسبوعين ببيعه وغادر صنعاء.
واضافوا:اتصل المشرف الحوثي بصديقه ليطالبه بمنزله حيث قال بان المنزل ملك للشعب وقام بحظره وتغيير رقمه  

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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