مشاهير العرب - بسبب إطلالة الكريسماس.. ميرنا جميل في صدارة التريند «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:47 مساءً - بإطلالة حمراء تتناسب مع أجواء احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد، خطفت الفنانة ميرنا جميل الأنظار إليها بلمسات بسيطة، اليوم الجمعة، مما زاد من مؤشرات بحث الجمهور حول اسمها، لذا تصدرت تريند محرك البحث الشهير «جوجل».

ومع ارتفاع مستويات البحث حول ميرنا جميل، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين تفاصيل إطلالة ميرنا جميل في الكريسماس، بالإضافة إلى رسالتها للجمهور.

احتفال ميرنا جميل بالكريسماس

وكانت ميرنا جميل، تألقت بإطلالة تميل إلى اللون الأحمر في الكريسماس، والتي كشفت عنها للمتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، موجهة رسالة للجمهور قائلة: «تذكير لطيف بأن عيد الميلاد ليس مجرد يوم، إن روح عيد الميلاد هي شيء يمكننا أن نحمله معنا طوال العام».

وأضافت ميرنا جميل: «في الطريقة التي نبتسم بها لغريب، في الطريقة التي نتصل بها بأحبائنا ونخبرهم أننا نفكر فيهم، في الطريقة التي نمد بها يد المساعدة لشخص محتاج. في الطريقة التي نأخذ بها وقتًا للتباطؤ وتقديم الشكر على هدايا الحياة العديدة، أتمنى أن تملأ روح عيد الميلاد قلبك في موسم العطلات هذا».

آخر أعمال ميرنا جميل

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال ميرنا جميل، هو مشاركتها في مسلسل «بيت الرفاعي» بطولة النجم أمير كرارة، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحا باهرا.

تدور أحداث العمل حول اتهام (ياسين) بقتل والده (محمود) ويصبح هاربًا من العدالة في رحلته للبحث عن قاتل والده الحقيقي، وتزداد الأمور سوء حينما يحل (فاروق) ابن عم (ياسين) محل (محمود)، ويصبح المتحكم في العائلة والثروة وكل شيء.

مسلسل بيت الرفاعي من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.