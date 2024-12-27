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زينة: اتخلقنا عشان نشقى ونتعب (فيديو) - أخبار كلمتك

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زينة: اتخلقنا عشان نشقى ونتعب (فيديو) - أخبار كلمتك

زينة: اتخلقنا عشان نشقى ونتعب (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 03:05 مساءً -  كشفت النجمة زينة عن نيتها في التغيير عام 2025، في حياتها الشخصية، وكيف استهترت بموهبتها في بداية مشوارها الفني.

قالت زينة: "من السنة اللي جاية مش هبقى جنب الحيطة تاني، خلاص"، وذلك خلال تصريحاتها لحساب "سينماتك".

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 وأكدت زينة خلال تصريحاتها أنها استهترت بموهبتها ونجاحاتها في سن صغيرة، وقالت: "المكانة اللي وصلت لها وأنا صغيرة أنا مقدرتهاش وقتها ومهتمتش بيها، استهترت، بس مش ندمانة خالص، بتعب من أول وجديد، وبتعب تاني، واحنا اتخلقنا عشان نشقى ونتعب".

 

من ناحية أخرى، تنتظر زينة عرض أحدث أفلامها "الدشاش" الذي تشارك في بطولته مع محمد سعد ونسرين طافش ونسرين أمين ومن إخراج سامح عبد العزيز وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وتأليف جوزيف فوزي، ومن المقرر عرضه في 1 يناير المقبل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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