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وفاة أرملة الفنان محمود مسعود بعد رحيله بـ 4 سنوات - أخبار كلمتك

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وفاة أرملة الفنان محمود مسعود بعد رحيله بـ 4 سنوات - أخبار كلمتك

وفاة أرملة الفنان محمود مسعود بعد رحيله بـ 4 سنوات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:01 مساءً -  كشفت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، عن وفاة أرملة الفنان محمود مسعود بعد رحلة مع المرض، لتلحق به بعد 4 سنوات من وفاته.

شارك محمود مسعود في العديد من الأدوار الدرامية التي عُرضت في التلفزيون، ومنها مسلسلات "اللقاء الثاني، مغامرات زكية هانم، جمهورية زفتى، أكتوبر الآخر".

كان آخر أعمال محمود مسعود مسلسل "لآخر نفس" الذي شارك في بطولته مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وشاركت ابنته الفنانة إيمان مسعود  في العديد من الأعمال منها مسلسلي "شمس الأنصاري"، "حكايات بنات" في 2012، ولكنها ابتعدت عن العمل الفني لمدة 6 سنوات للتفرغ لتربية ابنتها، ثم عادت للعمل الفني مرة أخرى.

 

في عام 2016، تعرض الفنان محمود مسعود لأزمة صحية مفاجئة، دخل على إثرها إحدى مستشفيات منطقة المهندسين بسبب شراهة التدخين، وشخّص الأطباء حالته بأنه يعاني ارتفاعًا شديدًا في ضغط الدم وارتفاع معدل السكر، والذى أدى إلى العصبية الزائدة، وعدم التحكم في الأعصاب، فقرر الأطباء خضوعه للعلاج لبضعة أيام حتى تستقر حالته الصحية وعودته لحالته الطبيعية.

 

وغيب الموت الفنان محمود مسعود في ١١ يونيو عام ٢٠٢٠، بعد مسيرة فنية طويلة،قدم فيها عددا من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى على الرغم من تقديمه أدوارا ثانوية إلا أنها كانت مؤثرة.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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