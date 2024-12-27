كنت أفضل عدم وجود البنا، خبير تحكيمي يحسم جدل ضربة جزاء المصري أمام الأهلي وهدف أفشة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 01:20 صباحاً - أكد توفيق السيد، الخبير التحكيمي، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، لا يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي والمصري

وقال توفيق السيد، في تصريحات تليفزيونية: "محمود البنا من أفضل حكام مصر، ومن الوارد أن يخطئ في مباراة، وسبق وأن حدث خطأ في مباراة الأهلي وزد، وكان من الأفضل عدم تواجده في مباراة أمس من أجل رفع الضغط عنه".



وتابع: "لا أعرف ظروف لجنة الحكام ومدى جاهزية باقي الحكام، واختياره للمباراة جاء بسبب قوة اللقاء بين الأهلي والمصري".



وأضاف: "لقطة فخر الدين بن يوسف والشناوي، ليست خطأ، ولاعب بالمصري استغل وجود تلامس بسيط وبالغ في السقوط والكرة ليست ركلمة جزاء".



وأكمل: "محمود البنا، أدار المباراة بشكل جيد، والمباراة كانت صعبة، والحكم قدم مباراة أكثر من رائعة ولا توجد أحداث أثرت على نتيجة المباراة".



وعن هدف الأهلي الثاني قال: "هدف أفشة صحيح ولا يوجد تسلل".



وأتم توفيق السيد تصريحاته: "لا أدعم فكرة الاستعانة بخبير أجنبي لإدارة لجنة الحكام، وكان هناك 2 خبراء في وقت سابق ولم يضيفوا أي شيء للتحكيم".

أعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي احتجاجه الشديد على القرارات التحكيمية لطاقم تحكيم مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي والتي جمعته بالنادي الأهلي.

المصري يحتج على التحكيم ببيان رسمي

وأكد مجلس إدارة النادي المصري أن أخطاء طاقم التحكيم بقيادة حكم الساحة محمود البنا ومعه حكم تقنية الفار عبد العزيز السيد أسهمت بما لا يدع مجالًا للشك في تغيير نتيجة المباراة بالتغاضي المتعمد والمريب عن ركلتي جزاء لفخر الدين بن يوسف مهاجم المصري خلال الشوط الأول وسط تغافل متعمد ومقيت من حكم الساحة وحكم تقنية الفار الذي واصل هوايته في ظلم النادي المصري الذي أبدى اعتراضه مرارًا وتكرارُا على هذا الحكم الذي يبدو أنه متربص بشكل أو بأخر بالنادي المصري لسبب لا يعرفه سواه.

مباراة الأهلي ضد المصري

وحقق النادي الأهلي، فوزًا مثيرًا على حساب نظيره المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، على ملعب “برج العرب” ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل يحيى عطية الله الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 39 من ركلة حرة مباشرة سددها الظهير المغربي على يسار حارس مرمى المصري.

بينما سجل أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 90+5 من زمن اللقاء.

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