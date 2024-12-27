انتهاء أزمة محمد سامي وعمرو سعد بـ مسلسل سيد الناس واستئناف التصوير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 05:35 مساءً - تمكن المسئولون عن شركة سيدرز آرت برودكشن، الشركة المنتجة لمسلسل سيد الناس، من حل الأزمة التي نشبت بين مخرج العمل محمد سامي وبطل العمل عمرو سعد منذ أيام واستئناف تصوير العمل.

مسلسل سيد الناس لعمرو سعد

والمشاهد التي يتم تصويرها غدا تجمع كلا من؛ إنجي المقدم وعمرو سعد داخل أحد الكافيهات بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان عمرو سعد قد انفعل على المخرج محمد سامي بكواليس سيد الناس، وطلب منه أن لا يترك العمل مرة أخرى ويسافر، لعدم تعرض الفنانين للضغط أثناء التصوير، ما جعل المخرج يؤكد له أن العمل مهمته وهو يعرف ماذا يفعل فطلب عمرو سعد منه الاعتذار عن إخراج العمل.

وكان المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر قد عادا من العاصمة اللبنانية بيروت، بعد حضور حفل جوائز “موريكس دور”، والذي تم تكريمهما به كأفضل مخرج وأفضل ممثلة في رمضان 2024.

وحصل محمد سامي على إجازة لمدة ثلاثة أيام، من تصوير مسلسل “سيد الناس” ليحضر حفل تكريمه، وعاد ليستكمل تصوير المسلسل بأحد الاستوديوهات بطريق الإسكندرية الصحراوي.

أحداث مسلسل سيد الناس

وتدور أحداث المسلسل بإحدى قرى الصعيد حيث يظهر عمرو سعد، يعمل على نصرة المظلوم بعدما يواجه العديد من التحديات.

أبطال مسلسل “سيد الناس"

والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، منة فضالي، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، داليا البحيري.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.