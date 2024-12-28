رئيس جامعة القاهرة يعلن نتيجة مسابقة وقف المستشار محمد شوقي الفنجرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 09:30 صباحاً - أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أسماء الفائزين في مسابقة وقف المستشار شوقي الفنجري للعام ٢٠٢٤ بعنوان "الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.. الحلول والآليات"، وذلك بعد انتهاء لجنة التحكيم من فحص ومناقشة وتقييم الأبحاث التي تقدم بها عدد كبير من الباحثين من مختلف التخصصات.

8 جوائز لمسابقة وقف المستشار محمد شوقي الفنجرى

وهنأ الدكتور محمد سامي عبد الصادق الفائزين بجوائز المسابقة والبالغ عددها ثمان جوائز، منها ثلاث جوائز أصلية بقيمة ٥٠ ألف جنيه وخمس جوائز تشجيعية بقيمة ١٠ آلاف جنيه.

محمد سامي عبد الصادق: المسابقة مفتوحة لجميع الباحثين من داخل الجامعة وخارجها

في الجوائز الأصلية للمسابقة، فاز بالمركز الأول حازم يوسف أبوضيف - إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية، وفاز بالمركز الثاني مناصفة كل من الدكتور محمد السيد فرج ألماظ - الأستاذ المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية، والدكتور عمرو مصطفي أحمد حسن - الأستاذ المساعد بقسم التعليم العالي والتعليم المستمر بكلية الدراسات العليا للتربية، بينما فاز بالمركز الثالث مناصفة كل من الدكتور سيد علي السيد محمد - معلم أول لغة عربية والحاصل علي درجة الدكتوراه في الآدب، وإيمان محمد عبد اللاه أحمد - أخصائي أول إعلام تربوي.

نائب رئيس الجامعة: المسابقة بدأ تنظيمها منذ ٢٠٠٥ لبحث القضايا المجتمعية فى مجالات تنموية

وفي الجوائز التشجيعية للمسابقة، فازت بالمركز الأول الدكتورة منة الله محمد نجيب محمد المدرس - المساعد بقسم المكتبات بكلية الآداب جامعة بنها، وفازت بالمركز الثاني الدكتورة نجوي يوسف جمال الدين - وكيل كلية الدراسات العليا للتربية سابقًا، وفاز بالمركز الثالث شريف علاء الدين محمد - مدير الاتصال السياسي بالشركة القابضة للكهرباء، وفازت المركز الرابع الدكتورة سوزان عبد الرحمن محمد - مدرس الإحصاء الحيوي بكلية الدارسات العليا للبحوث الإحصائية، وفاز بالمركز الخامس محمود عبد المعز عبد الرحمن - إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن مسابقة الفنجري البحثية التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع تهدف إلى تشجيع البحوث التطبيقية والنظرية، وذلك في محاولة للتصدي لمشكلات وقضايا مجتمعية تنموية في المجتمع المصري، وهي مسابقة مفتوحة ومتاحة أمام جميع الباحثين بمصر من مختلف الأعمار والجهات.

ومن جانبها، قالت الدكتورة غادة عبد الباري، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن مسابقة "وقف الفنجري" لبحوث ودراسات خدمة المجتمع تنظمها جامعة القاهرة سنويًا منذ العام ٢٠٠٥ لبحث قضايا تنموية تهم المجتمع المصري، وتهدف إلى تشجيع البحوث التطبيقية بوجه خاص في مجالات التعليم، والصحة، والبطالة، والمياه، والطاقة، وتطوير العشوائيات، وغيرها.

جدير بالذكر ان المستشار الراحل د. محمد شوقي الفنجري من خريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة، وقد شغل عدة مناصب منها: وكيل مجلس الدولة الأسبق، وأستاذ الاقتصاد الإسلامي، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية، وقد توفي في العام ٢٠١٠ بعدما قضى عمره في سبيل الأعمال والمشروعات الخيرية، ورصد العديد من الوفقيات لجهات متعددة، منها وقفيات لجامعة القاهرة لصالح طلابها وخدمة لأغراض التنمية في مصر، ومن أقواله إن "حقيقة الحياة وسر سعادتها في كونها جهادا دءوبا من أجل المزيد من العلم النافع والعمل الصالح وتنمية الحياة وتعمير الدنيا".

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