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مسابقة 1000 إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف.. خطوات الحصول على النتيجة والرابط - أخبار كلمتك

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مسابقة 1000 إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف.. خطوات الحصول على النتيجة والرابط - أخبار كلمتك

مسابقة 1000 إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف.. خطوات الحصول على النتيجة والرابط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 10:56 صباحاً - نتيجة مسابقة 1000 إمام.. أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، ولذلك يبحث الكثير من المواطنين على محرك البحث «جوجل» عن رابط نتيجة مسابقة 1000 إمام وخطيب.

مسابقة 1000 إمام مسجد بالأوقاف

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص مسابقة 1000 إمام مسجد بالأوقاف، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مسابقة 1000 إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إمكانية الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس، على الموقع الخاص ببوابة الوظائف الحكومية ويمكن الاستعلام باستخدام الرقم القومي ورقم التقديم، وخصصت وزارة الأوقاف هذه الوظائف بالموازنة العامة لها والمديريات التابعة بجميع محافظات الجمهورية ويمكن الاستعلام عن النتيجة من هنــــــــــــــا.

وزارة الأوقاف

خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة 1000 إمام مسجد

- الدخول على موقع الإلكتروني المخصص من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من هنـــــــــــــــا.

- الضغط على رابط الاستعلام عن النتيجة.

- إدخال بيانات الرقم القومي ورقم التقديم الخاص بهم.

- الاطلاع على النتيجة مباشرةً.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

موعد الامتحان للمقبولين في وظائف 1000 إمام

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه من المقرر أن يعلن الجهاز لاحقًا موعد الامتحان الشفوي للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني.

وفيما يتعلق بالقبول المبدئي وموعد الامتحان للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل، سيقوم الجهاز بإعلان الموعد لاحقًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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