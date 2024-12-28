مسابقة 1000 إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف.. خطوات الحصول على النتيجة والرابط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 10:56 صباحاً - نتيجة مسابقة 1000 إمام.. أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، ولذلك يبحث الكثير من المواطنين على محرك البحث «جوجل» عن رابط نتيجة مسابقة 1000 إمام وخطيب.

مسابقة 1000 إمام مسجد بالأوقاف

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص مسابقة 1000 إمام مسجد بالأوقاف، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مسابقة 1000 إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إمكانية الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس، على الموقع الخاص ببوابة الوظائف الحكومية ويمكن الاستعلام باستخدام الرقم القومي ورقم التقديم، وخصصت وزارة الأوقاف هذه الوظائف بالموازنة العامة لها والمديريات التابعة بجميع محافظات الجمهورية ويمكن الاستعلام عن النتيجة من هنــــــــــــــا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة 1000 إمام مسجد

- الدخول على موقع الإلكتروني المخصص من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من هنـــــــــــــــا.

- الضغط على رابط الاستعلام عن النتيجة.

- إدخال بيانات الرقم القومي ورقم التقديم الخاص بهم.

- الاطلاع على النتيجة مباشرةً.

موعد الامتحان للمقبولين في وظائف 1000 إمام

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه من المقرر أن يعلن الجهاز لاحقًا موعد الامتحان الشفوي للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني.

وفيما يتعلق بالقبول المبدئي وموعد الامتحان للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل، سيقوم الجهاز بإعلان الموعد لاحقًا.