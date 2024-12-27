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«الجيزة» تعلن عن مواقع لجان الفتوى للرد على استفسارات المواطنين - أخبار كلمتك

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«الجيزة» تعلن عن مواقع لجان الفتوى للرد على استفسارات المواطنين - أخبار كلمتك

«الجيزة» تعلن عن مواقع لجان الفتوى للرد على استفسارات المواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 06:01 مساءً - أكد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، أهمية الدور الذي يقوم به وعاظ وواعظات الأزهر الشريف على أرض الواقع من خلال التواصل الفعال مع الجماهير في مختلف أماكن تواجدهم إضافة إلى لجان الفتوى المنتشرة في مراكز ومدن و أحياء المحافظة.

جاء ذلك خلال إطلاع محافظ الجيزة اليوم على جهود منطقة وعظ الجيزة برئاسة الشيخ أحمد علي النادي وخطط العمل الخاصة بها.

وأوضح المحافظ - في بيان اليوم /الجمعة/- أن المحافظة حريصة بالتعاون مع منطقة وعظ الجيزة على استمرار تواصل وعاظ وواعظات الأزهر بشكل فعّال مع الشباب داخل المدارس والمعاهد والجامعات لترسيخ القيم الأخلاقية التي يتميز بها المجتمع المصري والتحذير من الأفكار الشاذة والمضللة.

ومن جانبه، أشار مدير منطقة وعظ الجيزة إلي تخصيص عدد من المواقع خاصة بلجان الفتوى التابعة لمنطقة الوعظ لاستقبال المواطنين والرد على استفساراتهم وهي كالآتي: (لجنة بشارع محمد طلعت باشا - العجوزة مسجد الرشد، لجنة بإدارة تفتيش إطفيح مدخل إطفيح الجنوبي الطريق السريع، لجنة في معهد التحرير النموذجي بشارع الطيار فكري بحي إمبابة، لجنة بمعهد البراجيل الثانوي بنين خلف مصنع المكرونة بمركز أوسيم، لجنة بجوار معهد الفتيات بجانب مصنع الملابس بجنوب الجيزة، لجنة الشيخ زايد بمعهد الشيخ زايد الإعدادي الثانوي بجوار قسم الشرطة، لجنة خلف قسم شرطة الصف الإدارة الأزهرية لمركز الصف، لجنة بمعهد العياط الابتدائي بجوار مسجد عمر فوده بمركز العياط، لجنة بمعهد كرداسة الثانوي بنين بطريق بني مجدول، لجنة بمعهد صلاح أبو إسماعيل بنين بقرية بهرمس بمركز منشأة القناطر، لجنة بمسجد عثمان معن في مدخل شركة الغاز الوراق الدور الثالث، لجنة بمعهد السادس من أكتوبر - الحي السادس).

وتقوم اللجان بالرد على المواطنين فيما يتعلق بالقضايا المجتمعية والفكرية التي تمس الجمهور بمختلف فئاته الفكرية والعمرية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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