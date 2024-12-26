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غدا، تعديل تشغيل قطار العاصمة لهذا السبب - أخبار كلمتك

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غدا، تعديل تشغيل قطار العاصمة لهذا السبب - أخبار كلمتك

غدا، تعديل تشغيل قطار العاصمة لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - تعدل الشركة المشغلة  للقطار الكهربائي مواعيد التشغيل غدًا الجمعة، وذلك لمدة يوم واحد فقط بمناسبة الماراثون المقام في العاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء نص إعلان الشركة بشأن تعديل مواعيد التشغيل كما يلى 

وأضافت الشركة أن هذا الإجراء سيكون غدا فقط الجمعة 27 ديسمبر 2024، وذلك بالتزامن مع إقامة ماراثون العاصمة الإدارية الجديدة، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة.

وتنظم وزارة الشباب والرياضة، غدا الجمعة بالتعاون مع اللجنة العليا لماراثون زايد ومجلس أبوظبي الرياضي، وشركة العاصمة النسخة التاسعة من "ماراثون زايد"، والذي من المقرر انطلاقه في تمام الساعة الثامنة صباحًا، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويحمل الماراثون هذا العام جوائز بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى إجراء سحب على 200 رحلة عمرة، مما يجعله حدثًا رياضيًا وإنسانيًا مميزًا.

ودعت الوزارة جميع محبي الرياضة من مختلف الأعمار للمشاركة في الماراثون، الذي يعد جسرًا لتعزيز العلاقات الرياضية بين مصر والإمارات، إضافة إلى دوره في نشر الوعي الصحي والتشجيع على النشاط البدني.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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