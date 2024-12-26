غدا، تعديل تشغيل قطار العاصمة لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - تعدل الشركة المشغلة للقطار الكهربائي مواعيد التشغيل غدًا الجمعة، وذلك لمدة يوم واحد فقط بمناسبة الماراثون المقام في العاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء نص إعلان الشركة بشأن تعديل مواعيد التشغيل كما يلى

وأضافت الشركة أن هذا الإجراء سيكون غدا فقط الجمعة 27 ديسمبر 2024، وذلك بالتزامن مع إقامة ماراثون العاصمة الإدارية الجديدة، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة.

وتنظم وزارة الشباب والرياضة، غدا الجمعة بالتعاون مع اللجنة العليا لماراثون زايد ومجلس أبوظبي الرياضي، وشركة العاصمة النسخة التاسعة من "ماراثون زايد"، والذي من المقرر انطلاقه في تمام الساعة الثامنة صباحًا، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويحمل الماراثون هذا العام جوائز بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى إجراء سحب على 200 رحلة عمرة، مما يجعله حدثًا رياضيًا وإنسانيًا مميزًا.

ودعت الوزارة جميع محبي الرياضة من مختلف الأعمار للمشاركة في الماراثون، الذي يعد جسرًا لتعزيز العلاقات الرياضية بين مصر والإمارات، إضافة إلى دوره في نشر الوعي الصحي والتشجيع على النشاط البدني.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.