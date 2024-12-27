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عاجل:هيئة الطيران في صنعاء تعلن عن احصائية مروعة لعدد الضحايا - أخبار كلمتك

عاجل:هيئة الطيران في صنعاء تعلن عن احصائية مروعة لعدد الضحايا - أخبار كلمتك

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عاجل:هيئة الطيران في صنعاء تعلن عن احصائية مروعة لعدد الضحايا - أخبار كلمتك

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عاجل:هيئة الطيران في صنعاء تعلن عن احصائية مروعة لعدد الضحايا - أخبار كلمتك

عاجل:هيئة الطيران في صنعاء تعلن عن احصائية مروعة لعدد الضحايا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 12:17 صباحاً - كلمتك/خاص:

قالت هيئة الطيران المدني بصنعاء: ندين قيام طائرات العدوان الإسرائيلي بالاستهداف المباشر لمطار #صنعاء الدولي.
واضافت:عاجل | هيئة الطيران المدني اليمنية: طائرات العدوان وجهت صواريخ إلى التجهيزات الملاحية وبرج المراقبة ما أدى لتدميرها 
واختتمت: الخسائر الأولية للعدوان الإسرائيلي شملت استشهاد وإصابة 20 من موظفي المطار
طائرة أممية كانت تستعد للإقلاع في رحلة مجدولة أثناء العدوان الإسرائيلي

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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