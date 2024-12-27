قالت هيئة الطيران المدني بصنعاء: ندين قيام طائرات العدوان الإسرائيلي بالاستهداف المباشر لمطار #صنعاء الدولي.
واضافت:عاجل | هيئة الطيران المدني اليمنية: طائرات العدوان وجهت صواريخ إلى التجهيزات الملاحية وبرج المراقبة ما أدى لتدميرها
واختتمت: الخسائر الأولية للعدوان الإسرائيلي شملت استشهاد وإصابة 20 من موظفي المطار
طائرة أممية كانت تستعد للإقلاع في رحلة مجدولة أثناء العدوان الإسرائيلي
عاجل:هيئة الطيران في صنعاء تعلن عن احصائية مروعة لعدد الضحايا - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 12:17 صباحاً - كلمتك/خاص:
قالت هيئة الطيران المدني بصنعاء: ندين قيام طائرات العدوان الإسرائيلي بالاستهداف المباشر لمطار #صنعاء الدولي.
قالت هيئة الطيران المدني بصنعاء: ندين قيام طائرات العدوان الإسرائيلي بالاستهداف المباشر لمطار #صنعاء الدولي.
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