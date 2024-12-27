هجوم جديد للحوثيين على هذه المحافظة الكبيرة - أخبار كلمتك

شهدت جبهة الأقروض جنوب شرق مدينة تعز اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، وميليشيات الحوثي الانقلابية من جهة أخرى.



وأكدت مصادر ميدانية اندلاع مواجهات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين الطرفين، حيث حاولت ميليشيات الحوثي التقدم نحو مواقع جديدة، إلا أنها اصطدمت بصد مقاومة عنيفة من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، فيما تمكنت قوات الجيش والمقاومة من صد هجمات الميليشيات وتكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

