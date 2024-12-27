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هجوم جديد للحوثيين على هذه المحافظة الكبيرة - أخبار كلمتك

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هجوم جديد للحوثيين على هذه المحافظة الكبيرة - أخبار كلمتك

هجوم جديد للحوثيين على هذه المحافظة الكبيرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:47 صباحاً - كلمتك/خاص:

شهدت جبهة الأقروض جنوب شرق مدينة تعز اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، وميليشيات الحوثي الانقلابية من جهة أخرى.


وأكدت مصادر ميدانية اندلاع مواجهات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين الطرفين، حيث حاولت ميليشيات الحوثي التقدم نحو مواقع جديدة، إلا أنها اصطدمت بصد مقاومة عنيفة من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، فيما تمكنت قوات الجيش والمقاومة من صد هجمات الميليشيات وتكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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