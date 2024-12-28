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اليوم، عودة مواعيد تشغيل قطار العاصمة إلى طبيعتها - أخبار كلمتك

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اليوم، عودة مواعيد تشغيل قطار العاصمة إلى طبيعتها - أخبار كلمتك

اليوم، عودة مواعيد تشغيل قطار العاصمة إلى طبيعتها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 02:20 صباحاً - قررت الشركة المشغلة للقطار الكهربائي عودة مواعيد التشغيل لطبيعتها بداية من اليوم السبت، بعد تعديلها أمس السبت بسبب ماراثون العاصمة والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة. 

وكانت الشركة المشغلة لـ القطار الكهربائي قررت تعديل مواعيد التشغيل، أمس الجمعة، 27 ديسمبر 2024، لمدة يوم واحد، فقط بمناسبة الماراثون الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة في  العاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء نص إعلان الشركة بشأن تعديل مواعيد التشغيل كما يلي:

"لجميع ركاب قطار العاصمة.. عايزين نعرفكم إن فقط يوم الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤.. بمناسبة الماراثون المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، هتبدأ القطارات من محطة عدلي منصور أول رحلاتها في تمام الساعة ٥:٠٠ صباحًا، مع تواجد قطارات كل ١٠ دقائق حتى الساعة ١:٠٠ ظهرًا وذلك لتسهيل الوصول والتنقل".

ونظمت  وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع اللجنة العليا لماراثون زايد ومجلس أبوظبي الرياضي وشركة العاصمة، النسخة التاسعة من "ماراثون زايد"، الذي انطلق في الساعة الثامنة صباح اليوم.


وحمل الماراثون هذا العام جوائز بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى إجراء سحب على 200 رحلة عمرة، مما يجعله حدثًا رياضيًا وإنسانيًا مميزًا.

 

وكانت وزارة الرياضة دعت جميع محبي الرياضة من مختلف الأعمار للمشاركة في الماراثون، الذي يعد جسرًا لتعزيز العلاقات الرياضية بين مصر والإمارات، إضافة إلى دوره في نشر الوعي الصحي والتشجيع على النشاط البدني.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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