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اتخاذ قرار صادم بخصوص القات خلال الايام القادمة - أخبار كلمتك

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اتخاذ قرار صادم بخصوص القات خلال الايام القادمة - أخبار كلمتك

اتخاذ قرار صادم بخصوص القات خلال الايام القادمة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 03:37 مساءً - كلمتك/خاص

أصدرت السلطة المحلية في مديرية أحور، بمحافظة أبين، قراراً يهدف إلى تنظيم وصول القات إلى سوق المديرية، وذلك لضمان استقرار السوق ومنع تأخير عمليات البيع والشراء.

وأشار القرار، الصادر عن اللجنة الأمنية ومشايخ وأعيان المنطقة وبإشراف المجلس الانتقالي، إلى ضرورة وصول شحنات القات إلى السوق يومياً في تمام الساعة السادسة صباحاً كحد أقصى. وشدد على أنه في حالة التأخر عن هذا الموعد، سيتم منع الشحنات المتأخرة من الدخول واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وأوضحت اللجنة أن القرار يهدف إلى تنظيم الحركة التجارية داخل السوق وتجنب الفوضى التي تنتج عن تأخير وصول القات، بما يحقق استقراراً يخدم البائعين والمشترين على حد سواء.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار ابتداءً من يوم السبت، الموافق 28 ديسمبر 2024.

وأكدت الجهات الموقعة على القرار التزامها بتطبيقه بشكل صارم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين النظام التجاري في السوق.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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