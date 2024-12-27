اتخاذ قرار صادم بخصوص القات خلال الايام القادمة - أخبار كلمتك

أصدرت السلطة المحلية في مديرية أحور، بمحافظة أبين، قراراً يهدف إلى تنظيم وصول القات إلى سوق المديرية، وذلك لضمان استقرار السوق ومنع تأخير عمليات البيع والشراء.

وأشار القرار، الصادر عن اللجنة الأمنية ومشايخ وأعيان المنطقة وبإشراف المجلس الانتقالي، إلى ضرورة وصول شحنات القات إلى السوق يومياً في تمام الساعة السادسة صباحاً كحد أقصى. وشدد على أنه في حالة التأخر عن هذا الموعد، سيتم منع الشحنات المتأخرة من الدخول واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وأوضحت اللجنة أن القرار يهدف إلى تنظيم الحركة التجارية داخل السوق وتجنب الفوضى التي تنتج عن تأخير وصول القات، بما يحقق استقراراً يخدم البائعين والمشترين على حد سواء.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار ابتداءً من يوم السبت، الموافق 28 ديسمبر 2024.

وأكدت الجهات الموقعة على القرار التزامها بتطبيقه بشكل صارم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين النظام التجاري في السوق.