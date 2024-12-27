صحفي جنوبي يحذر الزبيدي من العودة الى عدن: سمعتكم صارت على المحك - أخبار كلمتك

وجه الصحافي والكاتب السياسي صلاح السقلدي، تحذيرًا إلى اللواء عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي وعضو مجلس القيادة الرئاسي، داعيًا إياه إلى عدم العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن في الوقت الراهن.

وأوضح في نصيحته للزبيدي أن الوضع في عدن بات كارثيًا، محذرًا من أن عودته ستجعل من السهل سماع أنين الجياع ولعنات المقهورين ودعوات المظلومين.

وأشار إلى أن الصورة التي يُصور بها الوضع في عدن للزبيدي من قبل المقربين منه وإعلامهم، لا تعكس الحقيقة المروعة التي يعيشها المواطنون في المدينة.

وأضاف أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في عدن بلغ مستويات مأساوية، مؤكدًا أن سمعة الزبيدي باتت مهددة في ظل الوضع المتدهور الذي يعاني منه الناس.

وقال السقلدي: "ابو قاسم خليك عندك بأبوظبي أحسن"، مشيرًا إلى أن العودة إلى عدن في هذا الوقت لن تكون مجدية، بل ستجلب المزيد من السخط الشعبي. كما أكد أن الوضع في عدن أصبح "مريعًا للغاية"، وليس كما يصوره المقربون من الزبيدي.

وأضاف السقلدي، "خذها من شخص مخلص لا يود منكم غير السداد وانتشال وضع وطن منكوب"، مشددًا على أن السياسة الفاشلة التي يتبعها المجلس الانتقالي، جنبًا إلى جنب مع بعض شركائه المحليين والإقليميين، قد تسببت في الأزمة الراهنة.

السقلدي اختتم رسالته بالدعاء: “اللهم إني بلغت”.