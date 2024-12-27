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سياسي يمني يكشف المستور ويحذر من خطورة هذا الامر - أخبار كلمتك

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سياسي يمني يكشف المستور ويحذر من خطورة هذا الامر - أخبار كلمتك

سياسي يمني يكشف المستور ويحذر من خطورة هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 03:17 مساءً - كلمتك/خاص

أطلق السياسي اليمني نجيب غلاب تصريحات قوية، وصف فيها جماعة الحوثي بأنها امتداد للكهنوتية العرقية التي عانى منها اليمن على مدار 1200 عام، مشيراً إلى أنها لم تحكم سوى 220 سنة بشكل متقطع وفي أجزاء محدودة من اليمن.

وأكد أن فترات حكم الجماعات الكهنوتية كانت دائماً مقترنة بالنهب والإذلال وتجويع الشعب اليمني، مضيفاً أن الحوثية تمثل النسخة الأكثر خطراً من هذا الامتداد التاريخي، واصفاً إياها بأنها "أداة خمينية ولعنة خارجية".

وقال ان "الحوثية مستعدة أن تبيع أمها لتحكم اليمن، وتشتغل بوعي مستعمر داخلي ومافيا متوحشة"، مؤكداً أن الجماعة تسعى إلى تكريس مشروعها بقوة السلاح ونهب موارد البلاد، بما يخدم أجندات خارجية لا علاقة لها بمصالح الشعب اليمني.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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