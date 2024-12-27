سياسي يمني يكشف المستور ويحذر من خطورة هذا الامر - أخبار كلمتك

أطلق السياسي اليمني نجيب غلاب تصريحات قوية، وصف فيها جماعة الحوثي بأنها امتداد للكهنوتية العرقية التي عانى منها اليمن على مدار 1200 عام، مشيراً إلى أنها لم تحكم سوى 220 سنة بشكل متقطع وفي أجزاء محدودة من اليمن.

وأكد أن فترات حكم الجماعات الكهنوتية كانت دائماً مقترنة بالنهب والإذلال وتجويع الشعب اليمني، مضيفاً أن الحوثية تمثل النسخة الأكثر خطراً من هذا الامتداد التاريخي، واصفاً إياها بأنها "أداة خمينية ولعنة خارجية".

وقال ان "الحوثية مستعدة أن تبيع أمها لتحكم اليمن، وتشتغل بوعي مستعمر داخلي ومافيا متوحشة"، مؤكداً أن الجماعة تسعى إلى تكريس مشروعها بقوة السلاح ونهب موارد البلاد، بما يخدم أجندات خارجية لا علاقة لها بمصالح الشعب اليمني.