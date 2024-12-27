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مؤتمر حضرموت الجامع يفتح النار على الانتقالي ويتهمه بهذا الامر - أخبار كلمتك

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مؤتمر حضرموت الجامع يفتح النار على الانتقالي ويتهمه بهذا الامر - أخبار كلمتك

مؤتمر حضرموت الجامع يفتح النار على الانتقالي ويتهمه بهذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:58 مساءً - كلمتك/خاص:

هاجم مؤتمر حضرموت الجامع وعلى لسان مصدر مسئول فيه قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي هجوم نادر وعنيف قال المؤتمر ان قيادة المجلس الانتقالي تحاول سلب حضرموت قرارها السياسي.

وجاء في التصريح :

صرح مصدر مسؤول في مؤتمر حضرموت الجامع بما يلي :

يحاول المجلس الانتقالي الجنوبي عبر أعضائه في مجلس القيادة الرئاسي سلب قرار حضرموت استمرارًا لسياسة الإقصاء وفرض الهيمنة على حضرموت وعدم تمكينها من إدارة نفسها وثرواتها ..

إنَّ كل الأطراف السياسية تتفق في ذلك، وخلافهم أساسي حول من يهيمن على حضرموت وقرارها .. وكأن حضرموت أصبحت غنيمة، ومستقبل أهلها حكراً على هذه الأطراف ..

لقد حذرنا مسبقًا ومبكراً اختلال الشراكة القائمة وأن لا تمثيل لحضرموت في مجلس القيادة الرئاسي، وإنما تمثيل لقوى سياسية جميعها تنظر لحضرموت نظرةً قاصرةً، إنسان يحكموه، وثروة تنهب .. وهذا ما يؤكد صوابية موقفنا من ضرورة تصحيح الشراكة، وتحقيق الحكم الذاتي لحضرموت ..
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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