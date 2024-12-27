مؤتمر حضرموت الجامع يفتح النار على الانتقالي ويتهمه بهذا الامر - أخبار كلمتك

هاجم مؤتمر حضرموت الجامع وعلى لسان مصدر مسئول فيه قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي هجوم نادر وعنيف قال المؤتمر ان قيادة المجلس الانتقالي تحاول سلب حضرموت قرارها السياسي.

وجاء في التصريح :

صرح مصدر مسؤول في مؤتمر حضرموت الجامع بما يلي :

يحاول المجلس الانتقالي الجنوبي عبر أعضائه في مجلس القيادة الرئاسي سلب قرار حضرموت استمرارًا لسياسة الإقصاء وفرض الهيمنة على حضرموت وعدم تمكينها من إدارة نفسها وثرواتها ..

إنَّ كل الأطراف السياسية تتفق في ذلك، وخلافهم أساسي حول من يهيمن على حضرموت وقرارها .. وكأن حضرموت أصبحت غنيمة، ومستقبل أهلها حكراً على هذه الأطراف ..

لقد حذرنا مسبقًا ومبكراً اختلال الشراكة القائمة وأن لا تمثيل لحضرموت في مجلس القيادة الرئاسي، وإنما تمثيل لقوى سياسية جميعها تنظر لحضرموت نظرةً قاصرةً، إنسان يحكموه، وثروة تنهب .. وهذا ما يؤكد صوابية موقفنا من ضرورة تصحيح الشراكة، وتحقيق الحكم الذاتي لحضرموت ..

