قيادي حوثي يهاجم الانتقالي ويدلي بتصريحات مثيرة للجدل - أخبار كلمتك

أطلق القيادي الحوثي حسين العزي تصريحات مثيرة للجدل عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجه انتقادات لاذعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مستخدماً ألفاظاً حادة وساخرة تعكس التوتر المتصاعد في الخطاب بين الطرفين.

وقال: "كم نصحت الانتقالي وقلت له إتلَمْ يا أهبل، وإصحى يا نايم، نظف أودانك عشان تسمع واغسل مناخيرك عشان تتنفس". وأشار في حديثه إلى أن المجلس الانتقالي يفتقر إلى الفهم السياسي، قائلاً: "والهبيلة مفكر إنه سياسي لوما قرحه العليمي جو".

وأضاف تعليقاً مستفزاً: "لما تكون ذيل فإن أضعف حبة في الكرتون اللي رميناه ممكن تلعب فيك فري فاير".

كما أشار القيادي الحوثي إلى تقرير اطلع عليه واصفاً إياه بأنه "حاجة تهوس"، دون الكشف عن تفاصيل هذا التقرير.