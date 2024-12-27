اختطاف مواطن في الضالع - أخبار كلمتك

أقدمت جماعة الحوثي المسلحة على اختطاف اشيد محمد الجبلي من محافظة الضالع مديرية دمت .

وقالت مصادر محلية إن المليشيات اختطفته من جوار بيته ، كوسيلة ضغط على اخيه فتاح الجبلي الفار من المليشيات الحوثية في منتصف العام المنصرم.

وذكرت المصدر ان توغل جماعة الحوثي المسلحة بارتكاب هذه الجرائم يتكرر بشكل مستمر ضد كل من يعبر عن رأيه وكل من يعارضها، او ينتقدها او يعلق على ما تقوم به من تصرفات إرهابية وعدوانية في مناطق سيطرتها .

‏وتمارس المليشيات الحوثية الإرهابية جرائمها ، من قتل ، وتعذيب واختطاف في وسط صمت دولي ومحلي للمنظمات والجهات المختلفة .

من*صالح الطاهري.

