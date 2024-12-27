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اختطاف مواطن في الضالع - أخبار كلمتك

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اختطاف مواطن في الضالع - أخبار كلمتك

اختطاف مواطن في الضالع - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:58 مساءً - كلمتك/خاص:

أقدمت جماعة الحوثي المسلحة على اختطاف اشيد محمد الجبلي من محافظة الضالع مديرية دمت .

وقالت مصادر محلية إن المليشيات اختطفته من جوار بيته ، كوسيلة ضغط على اخيه فتاح الجبلي الفار من المليشيات الحوثية في منتصف العام المنصرم.

وذكرت المصدر ان توغل جماعة الحوثي المسلحة بارتكاب هذه الجرائم يتكرر بشكل مستمر ضد كل من يعبر عن رأيه وكل من يعارضها، او ينتقدها او يعلق على ما تقوم به من تصرفات إرهابية وعدوانية في مناطق سيطرتها .

‏وتمارس المليشيات الحوثية الإرهابية جرائمها ، من قتل ، وتعذيب واختطاف في وسط صمت دولي ومحلي للمنظمات والجهات المختلفة .

من*صالح الطاهري.
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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