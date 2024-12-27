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برقية تهنئة من الرئيس العليمي إلى المنفي.. ماذا تضمنت؟ - أخبار كلمتك

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برقية تهنئة من الرئيس العليمي إلى المنفي.. ماذا تضمنت؟ - أخبار كلمتك

برقية تهنئة من الرئيس العليمي إلى المنفي.. ماذا تضمنت؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:58 مساءً - كلمتك/خاص

بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لاستقلال ليبيا.

وأعرب الرئيس العليمي، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لفخامة الرئيس المنفي بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب ليبيا الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار.

كما أكد الرئيس العليمي في برقيته حرص اليمن على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، متمنياً أن تشهد هذه العلاقات مزيداً من التطور والنماء بما يخدم المصالح المشتركة.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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