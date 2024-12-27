برقية تهنئة من الرئيس العليمي إلى المنفي.. ماذا تضمنت؟ - أخبار كلمتك

بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لاستقلال ليبيا.

وأعرب الرئيس العليمي، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لفخامة الرئيس المنفي بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب ليبيا الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار.

كما أكد الرئيس العليمي في برقيته حرص اليمن على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، متمنياً أن تشهد هذه العلاقات مزيداً من التطور والنماء بما يخدم المصالح المشتركة.