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مطار صنعاء يكشف عن تسير اول رحلاته صباح اليوم (شاهد الفيديو) - أخبار كلمتك

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مطار صنعاء يكشف عن تسير اول رحلاته صباح اليوم (شاهد الفيديو) - أخبار كلمتك

مطار صنعاء يكشف عن تسير اول رحلاته صباح اليوم (شاهد الفيديو) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:58 مساءً - كلمتك/خاص

أقلعت طائرة الخطوط الجوية اليمنية صباح اليوم من مطار صنعاء الدولي في موعدها المحدد، وذلك بعد الهجوم الإسرائيلي الذي وقع يوم أمس.

وأكدت مصادر ملاحية أن الرحلات الجوية مستمرة دون انقطاع، وأن إدارة المطار اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين واستمرار الحركة الجوية.

https://x.com/i/status/1872594481767436291

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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