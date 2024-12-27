مطار صنعاء يكشف عن تسير اول رحلاته صباح اليوم (شاهد الفيديو) - أخبار كلمتك

أقلعت طائرة الخطوط الجوية اليمنية صباح اليوم من مطار صنعاء الدولي في موعدها المحدد، وذلك بعد الهجوم الإسرائيلي الذي وقع يوم أمس.

وأكدت مصادر ملاحية أن الرحلات الجوية مستمرة دون انقطاع، وأن إدارة المطار اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين واستمرار الحركة الجوية.

https://x.com/i/status/1872594481767436291