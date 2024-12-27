تحذيرات عاجلة من حدوث هذا الامر خلال الـ 24 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

أصدرت الهيئة العامة للطيران والأرصاد، قطاع الأرصاد الجوية، المركز الوطني للأرصاد، تقريرها حول حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 24 ساعة القادمة، من الساعة 16:00 يوم 27 ديسمبر 2024 وحتى الساعة 16:00 يوم 28 ديسمبر 2024.

وأشار التقرير إلى أن الأجواء ستكون باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات الجبلية مثل صنعاء، عمران، وذمار، مع احتمال تكون الصقيع على المرتفعات الجبلية. كما ستكون الأجواء مستقرة وصافية إلى غائمة جزئياً في المناطق الساحلية والصحراوية مع تفاوت درجات الحرارة بين النهار والليل.

كما حذر التقرير من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج في السواحل الغربية وباب المندب، ودعا الصيادين وربابنة السفن إلى توخي الحيطة والحذر أثناء الملاحة. كما تم تصنيف الحالة الجوية برمز اللون الأصفر كتحذير من تأثيرات محتملة.