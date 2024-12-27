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تحذيرات عاجلة من حدوث هذا الامر خلال الـ 24 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

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تحذيرات عاجلة من حدوث هذا الامر خلال الـ 24 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

تحذيرات عاجلة من حدوث هذا الامر خلال الـ 24 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 03:37 مساءً - كلمتك/خاص

أصدرت الهيئة العامة للطيران والأرصاد، قطاع الأرصاد الجوية، المركز الوطني للأرصاد، تقريرها حول حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 24 ساعة القادمة، من الساعة 16:00 يوم 27 ديسمبر 2024 وحتى الساعة 16:00 يوم 28 ديسمبر 2024.

وأشار التقرير إلى أن الأجواء ستكون باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات الجبلية مثل صنعاء، عمران، وذمار، مع احتمال تكون الصقيع على المرتفعات الجبلية. كما ستكون الأجواء مستقرة وصافية إلى غائمة جزئياً في المناطق الساحلية والصحراوية مع تفاوت درجات الحرارة بين النهار والليل.

كما حذر التقرير من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج في السواحل الغربية وباب المندب، ودعا الصيادين وربابنة السفن إلى توخي الحيطة والحذر أثناء الملاحة. كما تم تصنيف الحالة الجوية برمز اللون الأصفر كتحذير من تأثيرات محتملة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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