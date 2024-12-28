مشاهير العرب - حسين الجسمي وفهد الكبيسي يحييان حفل انضمام الاتحاد لنادي الروّاد كأقدم فريق سعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 08:30 صباحاً - يحيي الفنانان حسين الجسمي وفهد الكبيسي حفلاً غنائياً كبيراً على مسرح العبادي أرينا بجدة يوم الخميس 2 يناير 2025، بمناسبة انضمام نادي الاتحاد إلى نادي الرواد كأقدم نادي سعودي.

ويعتبر الاتحاد أول نادي عربي وجولف يحصل على هذه العضوية المرموقة (المرتبة 32 عالمياً) في النادي الذي يضم أعرق أندية كرة القدم في العالم.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد المهندس لؤي مشابي في تصريحات صحفية أن هذا النجاح يعكس تاريخ النادي الطويل وقيادته المستمرة، مشيراً إلى أنه رغم الأزمة تمكن الاتحاد من الحفاظ على أن تحافظ على مكانتها في مواجهة التحديات بفضل إخلاص وتضحيات أجيالها.