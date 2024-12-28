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الرياضة - 08:30 - الأخضر بكام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:30 - الأخضر بكام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:30 - الأخضر بكام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 08:30 صباحاً - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، حيث سجل سعره في بنك مصر نحو 50.92 جنيه للبيع، و50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

- 50.95 جنيه للبيع.

- 50.81 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

- 50.92 جنيه للبيع.

- 50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 50.92 جنيه للبيع.

- 50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

- 50.92 جنيه للبيع.

- 50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 50.92 جنيه للبيع.

- 50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

- 50.92 جنيه للبيع.

- 50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- 50.97 جنيه للبيع.

- 50.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 28 ديسمبر 2024
البنوك المصرية بيع شراء
سعر الدولار في البنك المركزي 50.95 جنيه 50.81 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.92 جنيه 50.82 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 50.92 جنيه 50.82 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 50.92 جنيه 50.82 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.92 جنيه 50.82 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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