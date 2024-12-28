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قطر تجري مباحثات مع وفد حماس بشأن صفقة الأسرى - أخبار كلمتك

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قطر تجري مباحثات مع وفد حماس بشأن صفقة الأسرى - أخبار كلمتك

قطر تجري مباحثات مع وفد حماس بشأن صفقة الأسرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 10:40 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني استقبل وفد حركة حماس لمفاوضات وقف إطلاق النار برئاسة خليل الحية.

مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة 

وقالت الخارجية القطرية: "إن اللقاء استعرض مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مضيفة أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وفد حماس سبل دفع المفاوضات لضمان الوصول إلى اتفاق واضح وشامل.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن ما يجري الحديث عنه، وتداوله بشأن احتمال إبرام صفقة مصغرة لتبادل الأسرى قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، هو محض كذب.

مكتب نتنياهو ينفي الاقتراب من صفقة مصغرة مع حماس 

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت نقلا عن مصادر قولها: نتوقع التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى قبل تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه.

وأضافت وسائل الإعلام العبرية: "نعمل على بلورة صفقة تبادل مصغرة قبيل تسلم ترامب مهام منصبه"، مشيرة إلى أن الصفقة المصغرة لا تشمل إنهاء الحرب على غزة.

 

ونظم عائلات الأسرى الإسرائيليين، مظاهرة مساء اليوم، وقالوا في بيان صادر عنهم اليوم السبت " إنهم يطالبون بصفقة تبادل تضمن إعادة جميع المختطفين من غزة".

 

مظاهرات في إسرائيل بعد تعثر مفاوضات الأسرى 

وفي السياق ذاته رجح مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون مشاركون في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة تضاؤل فرص التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل قبل تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير المقبل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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