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اغتيال مدير استخبارات الشرطة بمدينة بندر لنجة الإيرانية في هجوم انتحاري - أخبار كلمتك

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اغتيال مدير استخبارات الشرطة بمدينة بندر لنجة الإيرانية في هجوم انتحاري - أخبار كلمتك

اغتيال مدير استخبارات الشرطة بمدينة بندر لنجة الإيرانية في هجوم انتحاري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 10:05 مساءً -  اغتيل اليوم السبت، مجتبي شهيدي مدير استخبارات الشرطة بمدينة بندر لنجة جنوب إيران، بينما أصيب مساعده في هجوم انتحاري.

 

اغتيال مدير استخبارات الشرطة بمدينة بندر لنجة الإيرانية بهجوم انتحاري

وترجع تفاصيل الحادث إلى أنه أمام مبنى استخبارات الشرطة في مدينة بندر لنجة جنوب إیران، أوقف الانتحاري سيارة رئيس استخبارات الشرطة وعند ترجله من سيارته قام الانتحاري بتفجير نفسه، ما أدى إلى مقتل رئيس الاستخبارات وإصابة مساعده.

 

وفي سياق اخر قال شكل سقوط نظام بشار الأسد في سوريا هزيمة كبرى لإيران في المنطقة تلت نكسة أخرى سبقتها بأشهر وتمثلت في مقتل الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصرالله.


وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء الماضي، إن سوريا تواجه مستقبلا غامضا بعد الإطاحة مؤخرا بالرئيس السوري بشار الأسد الذي حكم بلاده لفترة طويلة.


وقال عراقجي، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”: "من المبكر للغاية الحكم على مستقبل سوريا، حيث يمكن للعديد من العوامل أن تؤثر بشكل كبير على الوضع السياسي هناك."

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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