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خبير استراتيجي يكشف عن 3 سيناريوهات لصفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

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خبير استراتيجي يكشف عن 3 سيناريوهات لصفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

خبير استراتيجي يكشف عن 3 سيناريوهات لصفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 09:45 مساءً - كشف اللواء أركان حرب الدكتور إبراهيم عثمان، الخبير الاستراتيجي، نائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني المصري سابقا، عن مخطط بنيامين نتيناهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، واستغلاله لكشف أسماء الأسرى كذريعة لعرقلة صفقة التبادل.

سيناريوهات صفقة تبادل الأسرى

وأوضج: أن هناك سيناريوهات مطروحة حول الصفقة أبرزها أنه سيظل الوضع كما هو عليه لأن إسرائيل لديها أهداف مصممة على تحقيقها ومحاولة الحصول على المحتجزين جبرًا بإرادتها وليس بإتفاق.

 

صفقة تبادل أسرى محدودة 

تابع «عثمان» خلال لقائه ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أما السيناريو الثاني أن تحدث صفقة محدودة للغاية يحفظ نتنياهو بها ماء وجهه ويحتوي المظاهرات التي تتم، والمعارضة التي تنادي بـصفقة الرهائن، ويحتوي موقف الدولي الذي يطالب إن إسرائيل تتحرك قدمًا في هذه الصفقة.

صفقة شاملة لتبادل الأسرى

أوضح أن السيناريو الثالث الخاص بالصفقة وهو المستبعد، وهو أن يحدث صفقة شاملة، لأن سيتصادفها تقاربات مع المقاومة لخروج أمن وهذا الأمر مستبعد منذ سنوات، موضحا أن إسرائيل تتحسب من اليوم الثاني في قطاع غزة وهذا الأمر تشمله عدة سيناريوهات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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