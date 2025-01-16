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مدبولي عن الثانوية العامة: مش معقول طالب يتحول مساره عشان درجة في المجموع - أخبار كلمتك

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مدبولي عن الثانوية العامة: مش معقول طالب يتحول مساره عشان درجة في المجموع - أخبار كلمتك

مدبولي عن الثانوية العامة: مش معقول طالب يتحول مساره عشان درجة في المجموع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 04:46 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تحويل مركز أثري مهجور إلى مركز الإبداع خلال هذا الأسبوع، لافتا إلى أن الأمل في قطاع الاتصالات، مؤكدا أن فرص العمل به، والعائد المادي في هذا القطاع كبير جدا.

وأضاف مدبولي أن موضوع تطوير الثانوية العامة سيتم طرحه للحوار المجتمعي لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة التعليم، مؤكدا أن المشروع القائم يعمل على تحسين المجموع.

وتابع، نحن نعمل على تطوير مسار التعليم، لتخفيف الأعباء على الأسرة المصرية، وتخفيف الآثار النفسية على الطالب وولي الأمر، فمثلا طالب كان يريد دخول كلية في تخصص معين، ثم يفاجأ أن درجة واحدة في المجموع حولت مساره، فهذا أمر غير معقول، ومن ثم يصاب بإحباط، وهذا

وأشار إلى أنه كان هناك اعتراضات على مسمى البكالوريا وبعض المواد، لافتا إلى أن الحوار المجتمعي هو الذي سيحدد هذا التطوير.

وأضاف مدبولي أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل في السياحة والتنمية العقارية والصادرات وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الكلي والاقتصاد السياسي لمصر لافتا ان تشكيلهم سيكون من القطاع الخاص و الخبراء.

وأكد أن الدولة حريصة على دفع عمل القطاع الخاص في الفترة المقبلة لافتا إلى أنه سيتم اصدار قرار تشكيل هذه المجموعات الاسبوع المقبل.

وأنه سيتم الاجتماع مع الحوار الوطني بالتنسيق مع كل الأطراف المتواجدة، كما سيتم عمل اجتماعات مع شباب رجال الأعمال لمعرفة متطلباتهم مؤكدا أنه سيتم تفعيل جميع ما يطرح في هذا اللقاءات.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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