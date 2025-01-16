«مدبولي»: زيادة إنتاج مصر من الزيت والغاز الطبيعي يوفر 3 مليارات دولار من فاتورة الاستيراد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 04:46 مساءً - قال مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الإنتاج اليومي البترولي لمصر زاد بواقع 64 ألف برميل زيت وحوالي 271 مليون قدم مكعب غاز، نتيجة عودة الشركات للإنتاج بعد سداد مستحقاتها في الشهور الست الماضية.

وأشار مدبولي في المؤتمر الصحفي الذي يعقد حالياً بالعاصمة الإدارية، إلى أن أعمال الحفر في القطاع البترولي داخل مصر أضافت 105 بئر جديد تتوزع بين 95 بئر زيت و10 آبار غاز طبيعي.

رئيس الوزراء أوضح أن الإضافات الجديدة في قطاع البترول ستوفر لمصر استيراد ما يعادل 1.5 مليار دولار منتجات بترولية على مدار النصف الأول من 2025، بإجمالي 3 مليارات دولار على مدار العام.

وأفاد أن شركة إيني ستبدأ بنهاية شهر يناير الجاري استكمال أعمال الحفر الجديدة في حقل ظهر.