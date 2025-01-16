«رئيس الوزراء»: إطلاق خطوط الإنتاج لشركة جيلي في مصر يؤكد اهتمام مصر بصناعة السيارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 04:46 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن إطلاق خطوط الإنتاج لشركة جيلي في مصر وهي واحدة من أكبر الشركات على مستوى العالم ووجودها يؤكد على اهتمام الدولة المصرية بصناعة السيارات وتوطينها.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي، عقب اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، أن هناك انخفاضا ملحوظا في معدلات التضخم، وفيما يتعلق بالدين فهو «شغلنا الشاغل»، موضحا أن الصادرات السلعية غير البترولية، اقتربت من 41 مليار دولار فى 2024.