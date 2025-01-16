«مدبولي»: حفر 105 آبار نفط جديدة خلال 6 أشهر لتضيف 64 ألف برميل يومي للإنتاج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 04:46 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم حفر 105 آبار نفط جديدة خلال الـ 6 أشهر الماضية أضافت 64 ألف برميل يومي للإنتاج، مشيرا إلى أن شركة إيني تستأنف عملها بحقل ظهر نهاية يناير الجاري.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن إطلاق خطوط الإنتاج لشركة جيلي في مصر وهي واحدة من أكبر الشركات على مستوى العالم ووجودها يؤكد على اهتمام الدولة المصرية بصناعة السيارات وتوطينها.

وأشار إلى أن هناك انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم، وفيما يتعلق بالدين فهو «شغلنا الشاغل»، موضحا أن الصادرات السلعية غير البترولية، اقتربت من 41 مليار دولار فى 2024.

وتابع أنه لا يوجد منطقة في مصر لم تطولها يد التنمية، موضحا أن عدد سكان مصر زاد بحوالي 27 مليون نسمة منذ عام 2011 وحتى الآن.