الأهلي يوضح موقف إمام عاشور من المشاركة في تدريبات الفريق بعد إصابته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 04:50 مساءً - قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إمام عاشور لاعب الفريق، يشارك في التدريبات الجماعية غدًا الجمعة، بصورة طبيعية بعد تعرضه لكدمة خفيفة في القدم خلال مشاركته في مباراة الجونة التي أُقيمت أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخضع عاشور لفحص طبي للاطمئنان على حالته قبل انطلاق مران الفريق الذي أُقيم عصر اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة أورلاندو.



وأدى إمام عاشور جلسات استشفاء اليوم مع لاعبي الفريق الذين شاركوا أمام الجونة للتخلص من الإجهاد العضلي وفقًا للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني.



ويستعد الأهلي لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي التي تُقام مساء بعد غد على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق أورلاندو الجنوب إفريقي في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا في السادسة مساء السبت المقبل.

وتبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

وضمن الأهلي تأهله رسميا إلي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز مؤخرا على ستاد أبيدجان الإيفواري، مع فوز أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي على شباب بلوزداد الجزائري.

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