استفادة 32 شركة صناعات كيماوية من مشروع التجارة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 04:35 مساءً - أكد رشيد بنجلون مدير تطوير التجارة وتنمية الصادرات بمشروع التجارة التابع لـلوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن هناك تعاونا وثيقا مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في العديد من الأنشطة.

وقال: يتم التعاون فيما بيننا فى تنظيم مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المعارض، وكذلك البعثات الترويجية وتم بالفعل التعاون في بعثات مثل الأردن وكينيا وتنزانيا وكوت ديفوار وغانا.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة الثانية لمعرض أفروبلاست (المعرض الإفريقي الدولي لتكنولوجيا صناعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة) اليوم الخميس، والذي شارك في افتتاحه اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض عصام النجار رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.

وأشار إلى أن عدد الشركات المستفيدة من قطاع الكيماويات من المشروع بلغ 32 شركة.

انطلاق "أفروبلاست" لتكنولوجيا صناعات البلاستيك بمشاركة 300 شركة من 15 دولة.. اليوم الخميس

وانطلقت فعاليات الدورة الثانية لمعرض "أفروبلاست" المعرض الإفريقي الدولي لتكنولوجيا صناعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة في الفترة من 16 إلى 19 يناير 2025 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر.



تُقام النسخة الحالية للمعرض تحت رعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وبدعم غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية.



يشارك في المعرض أكثر من 300 عارض من 15 دولة عربية وأجنبية، مما يعكس زخمًا كبيرًا في تنوع المعروض من المواد الخام والسلع الوسيطة والمنتجات النهائية والماكينات والتقنيات والحلول لمختلف صناعات اللدائن والبلاستيك والمطاط.

بعثة مشتريين دوليين تزور المعرض للتعرف على أحدث تقنيات صناعات البلاستيك

وسيخصص جناح لمنتجات البلاستيك متعددة الاستخدامات داخل المعرض، وسيضم حوالي 30 عارضًا، وذلك بهدف إبراز أحدث المنتجات، والمساعدة في توقيع عقود تصديرية مع الزوار والمشترين الدوليين.



يضم المعرض عددًا من الفعاليات والمؤتمرات والجلسات النقاشية التي يصل عددها إلى 15 جلسة يديرها ويشارك بها خبراء ومتخصصون ومسؤولون حكوميون،وشركاء استراتيجيين وذلك لتسليط الضوء على توطين الصناعة المحلية وتمكين الشركات من اختراق الأسواق التصديرية الجديدة في الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، والاشتراطات والمواصفات المطلوبة دوليًا، والتوعية باحدث متطلبات الأسواق للبلاستيك المستدام وتحويل المخلفات إلي موارد مستديمة، وإدارة الجودة في صناعة البلاستيك وأهمية المعايير العالمية في تحسين جودة المنتجات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات.



وتسعى النسخة الحالية من "أفروبلاست" إلى زيادة عدد الصفقات التصديرية بنسبة 100% مقارنة بالنسخة الماضية، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.