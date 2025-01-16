محمد المشعل يطرح أحدث أغنياته "جدة" (فيديو) - أخبار كلمتك

محمد المشعل يطرح أحدث أغنياته "جدة" (فيديو) - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددا من ملفات العمل - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددا من ملفات العمل - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي يطلع من رئيس الوزراء على التحضيرات الجارية للاجتماع الوزاري في نيويورك - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي يطلع من رئيس الوزراء على التحضيرات الجارية للاجتماع الوزاري في نيويورك - أخبار كلمتك

الفلكي محمد عياش يبشر بامر سار سيحدث الاسبوع القادم (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الفلكي محمد عياش يبشر بامر سار سيحدث الاسبوع القادم (تفاصيل) - أخبار كلمتك

في مشهد مؤثر.. طلاب يوزعون الماء على المارة ويطالبون بهذا الامر (صور) - أخبار كلمتك

في مشهد مؤثر.. طلاب يوزعون الماء على المارة ويطالبون بهذا الامر (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رفقة ماجد الكدواني.. رانيا يوسف تواصل الترويج لـ «موضوع عائلي 3 | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رفقة ماجد الكدواني.. رانيا يوسف تواصل الترويج لـ «موضوع عائلي 3 | صورة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:25 - «مدبولي» عن البكالوريا: شيء قاسي إن كل سنة طالب ينتحر بسبب الثانوية العامة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:25 - «مدبولي» عن البكالوريا: شيء قاسي إن كل سنة طالب ينتحر بسبب الثانوية العامة - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يثمن الدور الرائد لجمهورية مصر العربية في تعزيز امن واستقرار المنطقة - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يثمن الدور الرائد لجمهورية مصر العربية في تعزيز امن واستقرار المنطقة - أخبار كلمتك

جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري - أخبار كلمتك

جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري - أخبار كلمتك

الرقابة المالية: أولوية لدفع جهود الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي - أخبار كلمتك

الرقابة المالية: أولوية لدفع جهود الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

استفادة 32 شركة صناعات كيماوية من مشروع التجارة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
استفادة 32 شركة صناعات كيماوية من مشروع التجارة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - أخبار كلمتك

استفادة 32 شركة صناعات كيماوية من مشروع التجارة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 04:35 مساءً -  أكد رشيد بنجلون مدير تطوير التجارة وتنمية الصادرات بمشروع التجارة التابع لـلوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن هناك تعاونا وثيقا مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في العديد من الأنشطة.

وقال: يتم التعاون فيما بيننا فى  تنظيم مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المعارض، وكذلك البعثات الترويجية وتم بالفعل التعاون في بعثات مثل الأردن وكينيا وتنزانيا وكوت ديفوار وغانا. 

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة الثانية لمعرض أفروبلاست (المعرض الإفريقي الدولي لتكنولوجيا صناعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة) اليوم  الخميس، والذي شارك في افتتاحه اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض عصام النجار رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.

 

وأشار إلى أن عدد الشركات المستفيدة من قطاع الكيماويات من المشروع بلغ 32 شركة.

 

انطلاق "أفروبلاست" لتكنولوجيا صناعات البلاستيك بمشاركة 300 شركة من 15 دولة.. اليوم الخميس 

 وانطلقت  فعاليات الدورة الثانية لمعرض "أفروبلاست" المعرض الإفريقي الدولي لتكنولوجيا صناعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة في الفترة من 16 إلى 19 يناير 2025 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر.


تُقام النسخة الحالية للمعرض تحت رعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وبدعم غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية.


يشارك في المعرض أكثر من 300 عارض من 15 دولة عربية وأجنبية، مما يعكس زخمًا كبيرًا في تنوع المعروض من المواد الخام والسلع الوسيطة والمنتجات النهائية والماكينات والتقنيات والحلول لمختلف صناعات اللدائن والبلاستيك والمطاط.

 

بعثة مشتريين دوليين تزور المعرض للتعرف على أحدث تقنيات صناعات البلاستيك

 وسيخصص جناح لمنتجات البلاستيك متعددة الاستخدامات داخل المعرض، وسيضم حوالي 30 عارضًا، وذلك بهدف إبراز أحدث المنتجات، والمساعدة في توقيع عقود تصديرية مع الزوار والمشترين الدوليين.


يضم المعرض عددًا من الفعاليات والمؤتمرات والجلسات النقاشية التي يصل عددها إلى 15 جلسة يديرها ويشارك بها خبراء ومتخصصون  ومسؤولون حكوميون،وشركاء استراتيجيين وذلك  لتسليط الضوء على توطين الصناعة المحلية وتمكين الشركات من اختراق الأسواق التصديرية الجديدة في الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، والاشتراطات والمواصفات المطلوبة دوليًا، والتوعية باحدث  متطلبات الأسواق للبلاستيك المستدام وتحويل المخلفات إلي موارد مستديمة، وإدارة الجودة في صناعة البلاستيك وأهمية المعايير العالمية في تحسين جودة المنتجات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات. 


وتسعى النسخة الحالية من "أفروبلاست" إلى زيادة عدد الصفقات التصديرية بنسبة 100% مقارنة بالنسخة الماضية، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق