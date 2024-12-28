نتنياهو يخضع لعملية جراحية غدا الأحد - أخبار كلمتك

نتنياهو يخضع لعملية جراحية غدا الأحد - أخبار كلمتك

سياسي إسرائيلي: حكومة نتنياهو تضحي بالمخطوفين والجنود في غزة - أخبار كلمتك

سياسي إسرائيلي: حكومة نتنياهو تضحي بالمخطوفين والجنود في غزة - أخبار كلمتك

الموجة الباردة تواصل ضرب البلاد.. حالة الطقس غدا الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الموجة الباردة تواصل ضرب البلاد.. حالة الطقس غدا الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:56 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نهاية تعاملات السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:56 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نهاية تعاملات السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

تامر حسني عن حفله في السعودية: كل الشكر لأهل الرياض - أخبار كلمتك

تامر حسني عن حفله في السعودية: كل الشكر لأهل الرياض - أخبار كلمتك

أستاذ إدارة أعمال: 1.1 مليار يورو تكلفة تطوير قطاع الغزل والنسيج - أخبار كلمتك

أستاذ إدارة أعمال: 1.1 مليار يورو تكلفة تطوير قطاع الغزل والنسيج - أخبار كلمتك

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم السبت 28/12/2024 - أخبار كلمتك

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم السبت 28/12/2024 - أخبار كلمتك

كل ما تريد معرفته عن تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

كل ما تريد معرفته عن تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

قطر تجري مباحثات مع وفد حماس بشأن صفقة الأسرى - أخبار كلمتك

قطر تجري مباحثات مع وفد حماس بشأن صفقة الأسرى - أخبار كلمتك

عمرو مصيلحي: عقوبات السلة كانت عادلة ولم تظلم الأهلي (مستند) - أخبار كلمتك

عمرو مصيلحي: عقوبات السلة كانت عادلة ولم تظلم الأهلي (مستند) - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

أستاذ إدارة أعمال: 1.1 مليار يورو تكلفة تطوير قطاع الغزل والنسيج - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أستاذ إدارة أعمال: 1.1 مليار يورو تكلفة تطوير قطاع الغزل والنسيج - أخبار كلمتك

أستاذ إدارة أعمال: 1.1 مليار يورو تكلفة تطوير قطاع الغزل والنسيج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 10:40 مساءً - قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال: إن إهمال صناعة الغزل والنسيج خلال العقود الماضية أدى إلى تراجع زراعة القطن، وفقدان القطن المصري سمعته التاريخية.

 

تكلفة مشروع تطوير الغزل والنسيج في مصر

وأشار غنيم خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن تكلفة المشروع القومي لتطوير الصناعة بلغت 1.1 مليار يورو، منها 640 مليون يورو مخصصة لتحسين التكنولوجيا داخل المصانع.

 

القلاع التاريخية للصناعة في مصر

أوضح غنيم أن مصانع المحلة وكفر الدوار تُعد من القلاع التاريخية للصناعة، وتمثل 85% من اعتمادات المشروع، مع تغطية باقي أنحاء الجمهورية.

 

رفع كفاءة مصانع الغزل والنسيج

أكد غنيم أن المشروع يستهدف رفع كفاءة المصانع، إعادة تشغيلها، وتعظيم الاستفادة من زراعة القطن المصري، كجزء من استراتيجية تطوير الصناعة 2030.

فرص العمل في قطاع الغزل والنسيج

أوضح غنيم أن المشروع يهدف إلى خلق 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وزيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار، خاصة أن صناعة الغزل والنسيج تعتمد على كثافة العمالة.

 

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بمدينة المحلة الكُبرى، بزيارة تفقدية إلى شركة مصر للغزل والنسيج التابعة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وهي إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

 

شركة مصر للغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج
 


وحضر الجولة كل من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الغربية، وعدد كبير من قيادات وزارة قطاع الأعمال والشركات القابضة التابعة لها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

4268 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق