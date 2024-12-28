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الرياضة - 10:16 - «الأرصاد» تكشف عن سبب الموجة الباردة وموعد انتهائها - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:16 - «الأرصاد» تكشف عن سبب الموجة الباردة وموعد انتهائها - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:16 - «الأرصاد» تكشف عن سبب الموجة الباردة وموعد انتهائها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 10:16 مساءً - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في معظم المحافظات، والمحافظات الساحلية تتعرض لسقوط أمطار غزيرة وهناك سحب رعدية.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، اليوم السبت، أن هناك استمرار لحالة سقوط الأمطار حتى الثلاثاء المقبل وتتقدم لبعض المحافظات الداخلية، لافتة إلى أن البلاد تتعرض لمنخفض جوي سطحي قادم من البحر المتوسط وهو ما كان سبب في انخفاض درجات الحرارة.

استمرار نشاط الرياح حتى يوم الثلاثاء المقبل

وأضافت «غانم»، أن نشاط الرياح يؤدي للإحساس بانخفاض كبير في درجات الحرارة ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، منوهة بأن العظمى على القاهرة الكبرى تصل لـ 17 درجة مئوية والصغرى تنخفض لأقل من 10 درجات مئوية.

نصائح الأرصاد للمواطنين

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية وحالة الطقس تبدأ في التحسن بشكل كبير يوم الأربعاء المقبل، مؤكدة على أهمية ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وارتداء الكمامات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية، والابتعاد عن المباني المتهالكة والأشجار والأعمدة ولوحات الإعلانات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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