تخفيضات تصل لـ 20%.. أسعار اللحوم تزامنا مع احتفالات الكريسماس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 03:45 مساءً - أسعار اللحوم اليوم، قدمت بعض المحال التجارية والسلاسل الغذائية الكبرى عروض وتخفيضات على أسعار اللحوم ومشتقاتها؛ بالتزامن مع احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

أسعار كيلو اللحوم في المحال التجارية

تخفيضات تصل لـ 20% في أسعار اللحوم

وتراوحت التخفيضات على سعر اللحوم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية ما بين 7 و20%، وجاءت أسعار اللحمة بعد التخفيضات كالآتي:

اللحوم

بلغ سعر كيلو كفتة بقري شوي نحو 320 جنيهًا.

بلغ سعر 5 أرغفة حواوشي باللحمة نحو 152 جنيهًا.

بلغ سعر دوش بقري وزن كيلو نحو 375 جنيهًا.

بلع سعر كيلو لحم ضاني للفتة نحو 409 جنيهات.

بلغ سعر سن بقري وزن كيلو نحو 435 جنيهًا.

بلغ سعر كفتة ضاني شوي وزن كيلو نحو 325 جنيهًا.

أسعار اللحمه اليوم في المحال التجارية

أسعار اللحوم اليوم في المحال التجارية

بلغ سعر كيلو لحمة بقري بلدي صافي مفروم نحو 479 جنيهًا.

بلغ سعر كفتة أرز باللحم وزن كيلو نحو 259 جنيهًا.

بلغ سعر عرق روستو بقري صافي وزن 3 كيلوات نحو 1635 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو سجق بقري بلدي نحو 309 جنيهات.

بلغ سعر كيلو كبدة بقري شرائح نحو 485 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو برجر بقري بلدي نحو 319 جنيهًا.

بلغ سعر كفتة بقري وزن كيلو نحو 325 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو شاورما بقري نحو 485 جنيهًا.

أسعار اللحمة اليوم في المحال التجارية

سعر اللحوم اليوم في المحال التجارية

بلغ سعر ممبار محشي بالأرز وزن كيلو نحو 129 جنيهًا. بلغ سعر لحمة عرق فلتو صافي وزن 3 كيلوات نحو 1950 جنيهًا. بلغ سعر انتركوت بقري وزن كيلو نحو 485 جنيهًا. بلغ سعر كيلو إسكالوب صافي مقطع شرائح رفيعة نحو 485 جنيهًا. بلغ سعر لحمة موزة فخذة قطع وزن كيلو نحو 485 جنيهًا. بلغ سعر كيلو لحمة كباب حلة بقري قطع متوسطة نحو 485 جنيهًا.

اسعار اللحوم اليوم في المحال التجارية

أسعار اللحوم اليوم في المحال التجارية

وعن أسعار اللحوم المعبأة في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فهي كالآتي:

بلغ سعر لحم بقري مفروم بلدي وزن 500 جرام نحو 173 جنيهًا. بلغ سعر مكعبات لحم بقري بلدي قليل الدسم وزن 500 جرام نحو 233 جنيهًا. بلغ سعر مكعبات لحم بقري بلدي وزن 500 جرام نحو 175 جنيهًا. بلغ سعر إسكالوب بقري بلدي وزن 500 جرام نحو 200 جنيه. بلغ سعر ستيك ريب أي بلدي وزن 500 جرام نحو 200 جنيه. بلغ سعر موزة بقري بلدي وزن 500 جرام نحو 230 جنيهًا. بلغ سعر سجق بقري وزن 250 جرامًا نحو 81 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم في المحال التجارية

أسعار اللحوم اليوم في المحال التجارية

بلغ سعر لحمة مفرومة هندي مجمدة وزن من 850 لـ 1000 جرام نحو 200 جنيه.

بلغ سعر لحم بقري توب سايد بلدي وزن 500 جرام نحو 245 جنيهًا.

بلغ سعر انتركوت بقري بلدي وزن 500 جرام نحو 200 جنيه.

بلغ سعر كبدة إسكندراني مجمدة وزن 850 لـ 1000 جرام نحو 180 جنيهًا.

بلغ سعر كبدة شرائح مجمدة وزن 850 لـ 1000 جرام نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر رقبة بقري وزن 500 جرام نحو 208 جنيهات.

بلغ سعر برجر لحم بقري وزن 250 جرامًا نحو 90 جنيهًا.

اللحمه

سعر اللحوم اليوم في المحال التجارية

بلغ سعر كفتة ضاني مجمدة وزن 850 لـ 1000 جرام نحو 190 جنيهًا. بلغ سعر سوسيس مجمد وزن 850 جرام لـ 1000 جرام نحو 244 جنيهًا. بلغ سعر ستروجانوف باللحم بلدي وزن 500 جرام نحو 240 جنيهًا. بلغ سعر برجر وزن 850 لـ 1000 جنيه نحو 190 جنيهًا. بلغ سعر كيلو ممبار محشي أرز نحو 144 جنيهًا. بلغ سعر روست بيف بلدي وزن 2.5 كيلو نحو 1350 جنيهًا. بلغ سعر كيلو عكاوي نحو 440 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.