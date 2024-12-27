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الفئات المستهدفة من الودائع لأجل في "بنك القاهرة" والعائد - أخبار كلمتك

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الفئات المستهدفة من الودائع لأجل في "بنك القاهرة" والعائد - أخبار كلمتك

الفئات المستهدفة من الودائع لأجل في "بنك القاهرة" والعائد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 04:20 مساءً - يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن تفاصيل الودائع لأجل لمدة ثلاث وستة أشهر في البنك. 


وأوضح البنك أنه متاح ودائع لأجل لمدة 3 و6 أشهر ذات العائد الشهري بالجنية المصري - للأفراد فقط.

وقال بنك القاهرة إن الفئات المستهدفة هي الأفراد من خلال ما يلي:


​10,000 جم ​ الحد الأدنى للإبرام 
المدة 3 شهور العائد  21.00% 
المدة  6 شهور العائد  22.00%
تاريخ إبرام الوديعة هو حق نفس تاريخ تقديم الطلب في حالة الخصم من الحساب الجاري أو التوفير، أما الإيداعات النقدية يكون تاريخ إبرام الوديعة هو أول يوم عمل تالي ليوم الإيداع  تاريخ إبرام الوديعة.

مميزات صناديق الادخار 

ومن جانب آخر، كشف بنك القاهرة عن تفاصيل ومميزات صندوق ادخار  القاهرة اليومي.

يستثمر الصندوق أمواله في أدوات مالية قصيرة الأجل ممثلة في الودائع وأذون الخزانة وسندات الخزانة.
 

يعتبر الصندوق ذو معدل مخاطر منخفض ويوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد يومي تراكمي على الأموال المستثمرة فيه.

مميزات حساب القاهرة اليومي:

1-الجمع ما بين مرونة الحساب الجاري وعوائد حساب التوفير بدون قيود على 
المدى الزمني للاستثمار.


2- تنمية قدرة الأفراد والشركات على إدارة نقديتهم (السيولة الخاصة بهم). 
3- الحصول على عائد يومي تراكمي مجز بالجنيه المصري بدون تجميد الأرصدة
4- إمكانية السحب من ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك القاهرة خلال 24 
ساعة.
كما أعلن بنك القاهرة انه تم إلغاء إمكانية إصدار شيكات على حساب الصندوق
مع إمكانية إصدار بطاقة الخصم المباشر للسحب من ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك القاهرة فقط بجميع أنحاء الجمهورية.
والأرصدة يتم استثمارها في قنوات استثمارية منخفضة المخاطر.

يتم استرداد كل أو بعض قيمة وثائق الاستثمار كل يوم من أيام العمل المصرفي لدى أي فرع من فروع البنك.
 ً 
ويكون الاسترداد حتى الساعة 2م ويوم تقديم الطلب على أساس نصيب الوثيقة في صافي أصول القيمة السوقية لأصول الصندوق في نهاية اليوم السابق لتقديم الطلب.
عائد الصندوق معفى من الضرائب.
لا يوجد حد ادنى للشراء.
عمليات السحب من خلال ماكينات الصراف الألى فتتم في أي وقت بعمولة سحب نقدى 5 جنيهات للمعاملة وعن السحب بعد مواعيد الصندوق من الساعة 2 عصرا من الفرع  : 05. (خمسة في الألف) تخصم آليا  للمعاملة وعن السحب فيما بعد مواعيد العمل يتم الاحتساب على سعر اليوم التالي لعملية السحب.
يتم الشراء في وثائق الصندوق في أي يوم عمل من خلال أي فرع.
يوجد مصاريف خاصة لبطاقة الخصم المباشر.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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