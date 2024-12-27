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مشاهير العرب - «بلوك».. حنان سليمان ضيف الحلقة 8 من مسلسل «ساعته وتاريخه» (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «بلوك».. حنان سليمان ضيف الحلقة 8 من مسلسل «ساعته وتاريخه» (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بلوك».. حنان سليمان ضيف الحلقة 8 من مسلسل «ساعته وتاريخه» (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 03:46 مساءً - كشفت الصفحة الرسمية لـ «watch it» عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تفاصيل وضيف الحلقة 8 من مسلسل «ساعته وتاريخه»، المقرر عرضها اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024.

وشاركت «watch it»، عبر حسابها على «إنستجرام» البوستر التشويقي للحلقة الـ 8 من مسلسل «ساعته وتاريخه»، التي كشفت عن مشاركة الفنانة الكبيرة حنان سليمان في الحلقة 8 من مسلسل ساعته وتاريخه، ومن المقرر أن يكون اسمها «بلوك».

ومن جانبها، روجت «watch it» الحلقة 8 من مسلسل «ساعته وتاريخه»، قائلة: «ملف جديد من ملفات المحاكم المصرية، استنوا الحلقة الثامنة (بلوك) من مسلسل ساعته وتاريخه اليوم حصريًا على WATCHIT».

مواعيد عرض الحلقة لمسلسل «ساعته وتاريخه»

تنطلق أحداث الحلقة 8 من مسلسل ساعته وتاريخه، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ 10 مساء، عبر شاشة dmc، بينما تعرض عبر قناة dmc دراما في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة في تمام الساعة الـ 5 مساء.

وتعرض حلقات مسلسل «ساعته وتاريخه»، عبر منصة WATCH IT الإلكترونية قبل موعد عرضهما التلفزيوني، وذلك في تمام الساعة الـ 9 مساء.

تفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه

القصص مأخوذة من أشهر الكتب القضائية «يوميات قاض» و«حكايات قضائية»، وتُقدم لأول مرة بكل شفافية وبرؤية فنية وتحت إشراف المخرج عمرو سلامة، ورؤية قانونية المستشار بهاء المري.

مسلسل «ساعته وتاريخه» يناقش 26 قضية في حلقات منفصلة، وفي كل قضية سوف يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

ويقدم مسلسل ساعته وتاريخه، الأبطال المشاركين في برنامج المواهب كاستنج، بالإضافة إلى التعاون مع مجموعة من النجوم البارزين، أبرزهم: أحمد أمين، محمد شاهين، أروى جودة، خالد كمال، حنان سليمان، خالد أنور، ياسمينا العبد، مريم الجندي، أحمد داش، سليمان عيد، أحمد صيام، أمجد الحجار، الفنان الشاب محمد شريف، هبة مجدي، وغيرهم.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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مشاهير العرب - «بلوك».. حنان سليمان ضيف الحلقة 8 من مسلسل «ساعته وتاريخه» (صورة) - أخبار كلمتك

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