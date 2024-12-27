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هنا الزاهد تعلق على ظهورها برفقة كريم عبد العزيز من عرض مسرحية الباشا - أخبار كلمتك

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هنا الزاهد تعلق على ظهورها برفقة كريم عبد العزيز من عرض مسرحية الباشا - أخبار كلمتك

هنا الزاهد تعلق على ظهورها برفقة كريم عبد العزيز من عرض مسرحية الباشا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 04:25 مساءً - نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة لها من العرض الأول لمسرحيتها الباشا برفقة النجم كريم عبد العزيز.

وعلقت هنا الزاهد على الصورة قائلة: “مسرحية الباشا، معاطي الباشا وهانم نفيخة الزعبلوطي”.

وظهر كريم عبد العزيز وهنا الزاهد في كواليس مسرحية الباشا وهما يقرآن الفاتحة قبل انطلاق العرض.

وتدور أحداث مسرحية "الباشا" في إطار كوميدي، حول أبو المعاطي الباشا وأسرته البسيطة، التي تعيش في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم، تتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا المليارديرة ليلى الصياد، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة.

ونشر كريم، برومو مسرحية "الباشا" عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، لتوجه له الفنانة ريهام عبد الغفور التهنئة، وكتبت: "مبروك يا كيكو حبيبي"، وهنأت الفنانة نيللي كريم، وكتبت: "مبروك يا حبيبي ألف مبروك"، كما تفاعل الفنان عمرو عبدالعزيز، وكتب: "مبروك يا حبيبى وبالنجاح ان شاء الله"، وغيرهم من النجوم.

أبطال مسرحية الباشا

ويشارك ببطولة مسرحية "الباشا"، كل من هيدي كرم، حاتم صلاح، دينا محسن، جان رامز، تأليف علاء حسن ومحمد صلاح خطاب، إخراج رامي إمام.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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