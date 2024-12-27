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مشاهير العرب - 31 ديسمبر.. تامر حسني ونانسي عجرم يجمعهم حفل غنائي في دبي «فيديو» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - 31 ديسمبر.. تامر حسني ونانسي عجرم يجمعهم حفل غنائي في دبي «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 31 ديسمبر.. تامر حسني ونانسي عجرم يجمعهم حفل غنائي في دبي «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 04:26 مساءً - يستعد النجمان تامر حسني ونانسي عجرم، لإحياء حفل غنائي كبير ضمن حفلات رأس السنة في دبي خلال الفترة المقبلة، ويقدما بها باقة من أفضل أعمالهم الغنائية التي طرحت مؤخرا.

وكان تامر حسني، روج لحفله الذي يجمعه بالنجمة اللبنانية نانسي عجرم عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلا: «تعالوا نحتفل ببداية السنة الجديدة، مع أسطورة الشرق تامر حسني وملكة البوب نانسي عجرم، لاتفوتكم المتعة والأجواء الحماسية 31 ديسمبر، في دبي».

آخر أعمال تامر حسني

ومن ناحية أخرى، يعيش تامر حسني حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يستعد لديو غنائي جديد مع النجم رامي صبري، المقرر انطلاقته في الفترة المقبلة.

وكان تامر حسني، شوق المتابعين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لإطلاق تعاون غنائي جديد يجمعه بالنجم رامي صبري.

وشارك تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» مقطع دعائي يكشف عن تعاون جديد له مع رامي صبري، معلقا عليه قائلا: «قريبا».

كما ينتظر تامر حسني وهنا الزاهد عرض فيلم «ري ستارت»، الذي يعد التعاون الثاني بينهما بعدما قدما معا فيلم «بحبك» الذي تم عرضه في عام 2022، ومن المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل.

أبطال فيلم ري ستارت

ويضم فيلم ري ستارت، في بطولته، عدد من نجوم الفن بجانب تامر حسني، وهم: هنا الزاهد، باسم سمرة، ومحمد ثروت، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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