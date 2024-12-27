مشاهير العرب - 31 ديسمبر.. تامر حسني ونانسي عجرم يجمعهم حفل غنائي في دبي «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 04:26 مساءً - يستعد النجمان تامر حسني ونانسي عجرم، لإحياء حفل غنائي كبير ضمن حفلات رأس السنة في دبي خلال الفترة المقبلة، ويقدما بها باقة من أفضل أعمالهم الغنائية التي طرحت مؤخرا.

وكان تامر حسني، روج لحفله الذي يجمعه بالنجمة اللبنانية نانسي عجرم عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلا: «تعالوا نحتفل ببداية السنة الجديدة، مع أسطورة الشرق تامر حسني وملكة البوب نانسي عجرم، لاتفوتكم المتعة والأجواء الحماسية 31 ديسمبر، في دبي».

آخر أعمال تامر حسني

ومن ناحية أخرى، يعيش تامر حسني حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يستعد لديو غنائي جديد مع النجم رامي صبري، المقرر انطلاقته في الفترة المقبلة.

وكان تامر حسني، شوق المتابعين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لإطلاق تعاون غنائي جديد يجمعه بالنجم رامي صبري.

وشارك تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» مقطع دعائي يكشف عن تعاون جديد له مع رامي صبري، معلقا عليه قائلا: «قريبا».

كما ينتظر تامر حسني وهنا الزاهد عرض فيلم «ري ستارت»، الذي يعد التعاون الثاني بينهما بعدما قدما معا فيلم «بحبك» الذي تم عرضه في عام 2022، ومن المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل.

أبطال فيلم ري ستارت

ويضم فيلم ري ستارت، في بطولته، عدد من نجوم الفن بجانب تامر حسني، وهم: هنا الزاهد، باسم سمرة، ومحمد ثروت، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.