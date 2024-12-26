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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

بلو آيفي ترقص مع بيونسيه على أنغام Texas Hold 'Em (فيديو) - أخبار كلمتك

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بلو آيفي ترقص مع بيونسيه على أنغام Texas Hold 'Em (فيديو) - أخبار كلمتك

بلو آيفي ترقص مع بيونسيه على أنغام Texas Hold 'Em (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 01:41 مساءً - بلو آيفي، انضمت بلو آيفي إلى والدتها بيونسيه على المسرح مساء أمس، خلال إحيائها حفل NFL show، لترقص بصحبتها أثناء أدائها لأغنية Texas Hold 'Em.

وظهرت السعادة واضحة على وجه بيونسيه، التي تري ابنتها الكبرى، تزداد شهرة يوما بعد يوم في مجال الفن والغناء، الذي اقتحمته مؤخرا.

 

بلو آيفي تتألق في العرض العالمي لفيلم Mufasa: The Lion King 

 وتألقت بلو آيفي، نجلة بيونسيه وجاي زي، خلال حضورها العرض العالمي الأول، لفيلمها الجديد فيلم "Mufasa: The Lion King"، والذي طُرح في صالات السينما رسميا، بتاريخ 20 ديسمبر ٢٠٢٤.

واختارت بلو آيفي، ارتداء فستانا، ذهبيا ضخما، أظهر جمالها ورشاقتها التي ورثتها عن والدتها النجمة الشهيرة بيونسيه.

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وحرص كل من المنتج والمغني جاي زي، وزوجته بيونسيه، على حضور العرض العالمي لفيلم Mufasa: The Lion King، ودعم ابنتهما.

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تفاصيل فيلم ديزني Mufasa: The Lion King

وتدور أحداث فيلم ديزني "Mufasa: The Lion King"، حول قصة الشبل سيمبا، وبدايته عندما كان ضائعًا ووحيدًا، حتى مقابلته أسد يدعى تاكا، وريث السلالة الملكية، لتكون الصدفة هي السبب في رحلة للبحث عن مصيره.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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